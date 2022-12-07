北京發布優化防疫新十條 無癥狀和輕症可居家隔離

中國再放鬆防疫措施

中國官方今天12月7日公布新的優化落實防疫10條措施。當中指出，無癥狀感染者與輕型病例可采居家隔離，除特殊場所外，不再要求提供核酸證明。同時不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，也不再開展落地檢。

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中國國務院聯防聯控機制發布「關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知」，通知一共有10條，以補充11月官方發布的優化防疫20條措施。

據中央社報道指出，新措施最受矚目的是調整了隔離方式。具備居家隔離條件的無癥狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離，也可自願選擇集中隔離收治。

通知並對居家隔離做出規範。居家隔離的第6、7天連續2次核酸檢測陰性解除隔離，病情加重的要及時轉定點醫院治療。具備居家隔離條件的密切接觸者採取5天居家隔離，也可自願選擇集中隔離，第5天核酸檢測陰性後解除隔離。

新措施也指，要減少核酸檢測的頻率與範圍。除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼。不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再展開落地檢。

同時，要科學精準畫分風險區域。按樓棟、單元、樓層、住戶畫定高風險區，不得隨意擴大到小區、小區和街道（鄉鎮）等區域。不得採取各種形式的臨時封控。

要落實高風險區「快封快解」，5天沒新增感染要及時解封。同時，嚴禁以各種方式封堵消防信道、單元門、小區門，確保群眾看病就醫、緊急避險等外出管道通暢。

在民眾購買藥品方面，不得限制群眾在線線下購買退熱、止咳、抗病毒、治感冒等非處方藥物。同時，也要加強重點人群健康情況摸底與分類管理。

此外，新措施要求，加快推進老年人施打疫苗，各地要堅持應接盡接原則，聚焦提高60至79歲人群接種率、加快提升80歲及以上人群接種率，作出專項安排。

新措施還包括，保障社會正常運轉與基本醫療服務。各地各校要堅決落實科學精準防控要求，沒有疫情的學校要展開正常的線下教學活動，校園內超市、食堂、體育場館、圖書館等要正常開放等。