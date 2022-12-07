美國馬里蘭州響應 宣布州政府禁用TikTok

TikTok 安全疑慮

抖音應用程序的標誌。

美國馬里蘭州州長拉里·霍甘（Larry Hogan）周二6日發布緊急指令，禁止州政府設備與網絡使用中國短影音分享應用程序TikTok，是最新一位抵制TikTok的共和黨人士。在馬里蘭州長發布禁令的同天早些時候，威斯康星州的共和黨籍國會議員致函民主黨籍州長托尼·埃弗斯（Tony Evers），呼籲他從州政府設備上刪除TikTok。

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路透社報導，南達科他州州長克里斯蒂·諾姆（Kristi Noem）上周簽署行政命令，禁止州政府職員與承包商在州政府設備安裝或使用TikTok；南卡羅萊納州州長亨利·麥克馬斯特（Henry McMaster）周一也要求一個州立機關禁止在州政府手機與計算機上使用TikTok。

馬里蘭州州長的禁令涵蓋多個受中國與俄羅斯影響的產品與平台，說這些產品與平台對「馬里蘭州構成無法接受的網絡安全風險」。

馬里蘭州行政機關必須自州內網絡中移除這些產品，也不可以連上這些產品。

但TikTok卻表示，促使馬里蘭州頒布這項禁令的各項關切，大多出自錯誤訊息。

據悉，霍甘的指示也適用於華為技術有限公司、中興通訊、騰訊控股的WeChat、QQ、QQ錢包、阿里巴巴產品，以及俄羅斯的卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）。TikTok是短視頻分享平台抖音的國際版，母公司是中國的字節跳動。

報道提到，美國聯邦通信委員會（FCC）共和黨籍委員卡爾讚揚霍甘發布這項緊急指示，稱這將「保障馬里蘭州免受惡意外國行為者構成的風險」。

美國聯邦調查局局長瑞伊（Chris Wray）上月對TikTok提出國家安全顧慮，他警告，中國政府可能利用這個軟件來影響用戶或控制他們設備。

另據《華爾街日報》周二報道，拜登行政當局與TikTok有可能達成的一項國家安全協議原本預計在年底敲定，然而，隨着美國官員對這個受人歡迎的應用軟件的國家安全關切不斷增加，這項協議如今面臨更多的推遲。

值得注意的還有，路透社另一則消息稱，美國參議員最近修改了一項對美國政府及其承包商使用中國芯片的提案，在最新版本中放寬部分限制。此前美國商會曾對提案提出反對。