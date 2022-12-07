聯合國生物多樣性峰會 拯救被人類破壞的大自然

生物多樣性峰會

聯合國生物多樣性峰會（Cop15 ）今天在加拿大蒙特利爾開幕，聯合國秘書長古特雷斯呼籲與自然和平相處，通過新的《全球生物多樣性框架公約》。

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聯合國生物多樣性大會今天在加拿大蒙特利爾召開。來自近200個國家和地區的政要、科學家和活動人士參加為期兩周的峰會，希望達成一項具有里程碑意義的國際拯救自然協議。

聯合國秘書長古特雷斯在開幕式上致辭警告，人類社會的經濟發展已經成了動植物和自然的大規模殺傷性武器，他呼籲出席會議的一萬多名代表應當抓住機會，共同制定出保護全球生物多樣性的協議，以便達成在2030年之前讓全球更“自然”的目標，而且現在時間緊迫。

本屆峰會的主要目標有，目前只有17%的陸地和10%的海洋地區受到保護，但大會希望各國能在2030年之前，將該保護面積擴大到30%。

本次締約國大會擬定的討論保護人類生存需要的自然和能源框架，包括將農藥用量減少一半，消除塑料垃圾污染，以及取消數10億美元可能破壞環境的政府補貼，恢復退化的生態系統。

早在1995年巴西地球峰會上曾經達成《聯合國生物多樣性公約》，本次期望達成的新《全球生物多樣性框架協議》被視為在自然領域的《巴黎氣候協議》。

由於新冠疫情，本屆聯合國生物多樣性峰會推遲了3年才得以舉辦。

另外在保護生態環境問題上同樣存在着全球南北差距等重大分歧，許多發展中國家希望富裕的發達國家能夠提供更多資金來促進保護生物多樣性。