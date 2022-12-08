中共省委書記多換班 陳敏爾轉任天津有稱5年後能入常

中國/陳敏爾

中共接連兩天公布省市“一把手”人事調動。被視為未來有機會在政治局“入常”的陳敏爾，卸下重慶市委書記職務，轉任天津市委書記；前浙江省委書記袁家軍，接掌重慶市委書記。陳敏爾被指仕途看好，5年後21大時很有可能進入中常委。

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據中央社今天引述中國官方的新華社8日消息，中共中央決定稱：李鴻忠不再兼任天津市委書記、常委、委員職務，陳敏爾兼任天津市委委員、常委、書記。陳敏爾的重慶市委書記職務，則由前浙江省委書記袁家軍接任。

據新華社昨天消息說，前江西省委書記易煉紅任浙江省委書記，袁家軍不再兼任浙江省委書記；前甘肅省委書記尹弘任江西省委書記；前黑龍江省長鬍昌升任甘肅省委書記。

據中央社說，陳敏爾1960年9月出生，62歲，在浙江度過了近30年的時間。1999年到2001年，他擔任中共浙江省委機關報“浙江日報”社長兼黨委書記，之後習近平於2002年至2007年間擔任浙江省委書記時，他掌管省委宣傳部。陳敏爾是習近平的忠實擁護者，也是習近平主導的“之江新軍”要員之一。在習近平就任中國國家主席約1個月後，就被提拔為貴州省省長，之後進一步升任貴州省委書記；2017年接替落馬的孫政才，擔任重慶市委書記。