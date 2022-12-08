中國天然氣供應源穩過歐盟？

RFI法廣專題 / 歐洲能源需求

歐盟的天然氣供應問題史無前例地成為了當今世界的關注焦點之一。一個致力於能源轉型研究的西方智囊團隊分析了2040年前可能出現的不同情形，但每次都顯示歐盟的天然氣供應源的穩定性還不如中國。這是本台法廣（RFI）法語«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)本周內播出的最新話題之一。這個智囊團隊名為“Shift Project”，聯絡地址位於法國巴黎9區。它的最新報告認為，展望2030年前的頁岩氣（gaz de schiste）開發能力，美國和卡塔爾可能成為最大的贏家。

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本台RFI法文網於2022年12月07日星期三在法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre OLPHAND的一篇報導。有一個名為“Shift Project”的智囊團隊，就歐盟在2040年前的天然氣供應風險做出評估。但針對不同情形的分析顯示，歐盟在此領域的穩定性比中國更脆弱。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

這一法文專欄報道的原標題為：[Approvisionnement en gaz à l'horizon 2025 : l'Union européenne plus fragile que la Chine]。換作中文可譯為：[2025年地平線上的天然氣供應，歐洲聯盟比中國易碎]。下面是簡介以供分享。

- 未來幾年內有兩大不確定因素 ？-

法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先指出，天然氣市場未來幾年首先存在兩大不確定因素。第一是烏克蘭局勢。第二是歐盟與俄羅斯之間的關係。在現階段，歐盟與俄羅斯之間過去協議達成的大部分天然氣將不會得到輸送。

- 歐洲工業轉型帶來需求新變化 ？ -

在分析歐盟的中期供應問題時，還需提前納入歐洲面臨工業轉型，其需求可能與幾年前不再相同。而中國的處境則更自如。

RFI Image Archive / Approvisionnement en gaz à l'horizon 2025: l'Union européenne plus fragile que la Chine. Ici, la structure de réception du gaz via Nord Stream 1, à Lubmin, en Allemagne, le 21 juillet 2022. (illustration) © Annegret Hilse - Reuters / RFI Image Archive

歐盟可能面臨的最糟糕情形是俄羅斯完全中斷天然氣供應。那歐盟在2025年，會有40%的天然氣需求未知從何而來。一直到2030年幾乎都會保持同樣的情況。中國的情況則是，到2025年沒有不足。2030年供應上才有可能會出現缺口。

- 美國和卡塔爾將主導液化天然氣 ？-

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道在最後部分指出，“Shift Project”的智囊團隊認為，2025年的液化天然氣（GNL）市場將呈現出極其的不穩定。

RFI Image / L’utilisation du GNL doit permettre de réduire de 20% la trace carbone du navire, et de supprimer l’oxyde de soufre dégagé par les moteurs au fioul des porte-conteneurs traditionnels. (illustration) RFI / Stéphane Lagarde

如果俄羅斯對歐盟的斷供持續，全球的液化天然氣（GNL）將面臨嚴重不足的風險。為了滿足沒有合同保障的需求，所有國家都將轉向頁岩氣生產國。展望2030年前的開發能力，美國和卡塔爾有可能會是大贏家。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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