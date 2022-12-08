中國/新冠病毒

中國鬆綁清零政策後，疫情炸開，民眾恐慌性屯藥。英媒披露，中國正面臨醫療資源擠兌現象，發燒門診大排長龍，退燒藥被掃光。與此同時，美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）警告，中國退出清零政策，恐引發一波染疫潮，為新變種病毒創造條件，禍害全球。

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據中國時報今天引述英國金融時報稱，中國疫情炸開，北京退燒藥都被掃光。《金融時報》消息稱，中國北京疫情迅速擴散，北京的醫療用品即將告罄，民眾清空藥局的退燒藥和快篩劑。

北京林姓居民說，家裡有個孩子發高燒，所有藥局都買不到退燒藥，“疫情來得太快了，我們來不及準備”。一位北京市民亦稱，妻子發燒買不到藥，查看了所有的配送平台-美團、餓了么、京東，若非沒有庫存，就是無法在當天送達，最後透過朋友接濟，才找到藥物及快篩試劑。

不僅退燒藥短缺，新冠病毒疫情指定醫療診所也爆滿。北京民航總醫院的發燒門診，從診間排到停車場，一位發燒民眾說：“我們已經等了2個小時”。北京醫生直言，發燒門診亂成一團，建議患者先待在家裡，不要就醫。一位醫生表示，由於醫護短缺，醫院只好指派其他科的醫生到發燒門診輪班，每個人都連續工作 24 小時，休息 24 小時，然後再回來換班。

金融時報根據新模型估計，未來幾個月，中國可能有多達 100 萬人死於這波疫情浪潮。尤其數千萬民眾將在農曆新年假期返家，增加了病毒從大城市擴散到未受保護的農村。

英國金融時報消息還引述美國首席防疫專家、美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）警告，中國逐漸退出清零政策，恐引發一波染疫潮，給中國衛生體系帶來壓力，並為新變種病毒創造條件。一旦出現全新的變種病毒，將對世界產生影響。

佛奇呼籲中國進口基於mRNA技術的西方武肺疫苗，這種疫苗比中國製造的疫苗更有效，以提高疫苗接種率，同時增強公眾免疫力。

據佛奇指出，新一波染疫潮將襲擊中國龐大的老年人口，尤其，中國逾60歲人口中，約8500萬人未接種第3劑疫苗，有潛在健康問題的人所受的影響最嚴重。佛奇說，如果中國不積極推動疫苗接種行動，一旦他們重新開放，就會出現一波染疫潮；中國若爆發大規模染疫潮，就會給予冠狀病毒突變成新變種病毒的機會。佛奇表示：“當有大量的病毒傳播時，就會給病毒充足的突變機會。給病毒機會突變時，病毒就會形成潛在的新變種。一旦出現全新的變種病毒，就會對世界其他地方產生影響。”

該報引述加州Scripps轉譯醫學研究院（Scripps Research Translational Institute）創辦人托波爾（Eruc Topol）表示，中國各地出現不受控制的新冠病毒感染浪潮，為新變種病毒的滋長創造條件的風險是可以想像的，但相當低。據托波爾說，最大的隱憂在於，除非中國在整個人口中有更快和更好的疫苗接種率，包括更有效的疫苗，否則將會有無數的死亡和發病數。