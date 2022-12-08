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民進黨在九合一選舉大敗後，中國海關總署今日藉註冊事由，無預警暫停台灣秋刀魚、午仔魚、魷魚等水產品輸往中國。關於中共為何要卡台灣的水產品？據自由時報今天引述台灣知情官員受訪痛批，這就是“以商逼政”，在告訴產業界與漁民不應支持民進黨。

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據中央社今天報道稱，今天傳出中國繼暫停台灣石斑魚、白帶魚、竹筴魚輸入後，又增加午仔魚、秋刀魚。針對中國大陸禁止台灣多項水產品外銷至大陸，台灣陸委會今天表示，陸方相關舉措是否會有政治因素，台灣不願臆測，但仍對其無預警暫停台灣水產品輸陸，表示遺憾與不滿、表達嚴正抗議。

中央社說，傳出中國因註冊登記問題暫停台灣水產輸入，其中就包含午仔魚；屏東養殖業者指出，午仔魚有一定內銷市場，但因外銷以中、港為大宗，一旦遭禁，勢必面臨最不樂見的價格崩跌。

屏東縣午仔魚養殖面積約400公頃，年產量1萬2000公噸，外銷以冰鮮方式銷往中國、香港為最大宗。

據屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，這次疑因未程序登載未完備的問題，也可能僅是單一事件，須等待確切消息。

台灣農委會副主委陳駿季稍早表示，此事件與中國去年4月要求輸銷產品到中國的各國業者須依規定登記有關。目前主要是100多家企業申請輸往中國，主要品項是魷魚、秋刀魚及午仔魚，只1家獲准，將請衛福部食藥署向中國確認。

陸委會晚間以書面方式回應，指出中國大陸在去年4月12日公布進口食品境外企業註冊新規，並於今年1月1日施行，要求全世界食品輸陸企業應先向陸方主管機關進行註冊。

陸委會指出，“由於該規定造成貿易障礙，引發爭議，多國已在WTO向陸方提出關切，台灣也多次提出不同意見，惟考量業者利益，衛福部及農委會等相關機關仍依據陸方規定，輔導業者辦理註冊事宜。”

陸委會指出，台灣主管機關於今年8月1日收到中國海關總署通知，業者須於今年8月31日前完成補件，已補件者可持續出口至8月31日；台灣業者已提出178件補件申請，但是中共有關部門迄今未就補件申請的審核結果作出任何決定及聲明，影響台灣業者權益甚鉅。

據陸委會最後稱，中共20大政治報告提出，將促進兩岸經濟文化交流合作，但實際作為背道而馳，傷害弱勢農漁民及相關業者生計，不會得到台灣人民的支持。希望陸方多作有益於兩岸人民福祉的事，不要為兩岸貿易往來製造障礙。

自由時報稱，中國官方去年4月12日發布“中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定”，要求全世界所有輸銷中國的食品生產、加工、貯存企業，自今年1月1日起，皆須向中國海關總署申請註冊。

境外註冊規定主要是立基於食品安全考量，以立有效的食品安全衛生管理和防護體系，在所在國家或地區合法生產和出口，保證向中國境內出口的食品符合中國相關法律法規和食品安全國家標準。

據台灣官員指出，但是中國也同時把新規當成貿易武器，與中國政治關係不好的國家與地區，其食品企業就不讓其註冊或暫緩。今年8月起，未完成生產企業註冊更新的食品業者“暫停進口”，在中國海關網站的“進口食品境外生產企業註冊資訊”，選擇港澳台欄目，整排都是暫停進口，但其他國家，例如澳大利亞等，都已經可以進口。

他強調，這就是“以商逼政”，中共在告訴產業界與漁民，不應支持民進黨。在禁與放之間，可以被中國拿來做分化統戰，甚至操作以藍營地方政府取代中央政府公權力。