北京緩緩褪去清零綁束

中國/新冠病毒/清零

在宣布普遍放寬實行了近三年的衛生限制後，中國首都周四顯示出恢復正常的跡象。法新社的觀察說，北京恢復常態尚且怯生生。

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中國政府已宣布放寬已實施了近三年的疫情清零限制，目前北京正恢復正常。然而，公共交通，尤其是公共汽車，遠遠沒有達到正常客量擁擠的程度，有些班車甚至幾乎無人問津。一家星巴克咖啡店的經理說："我認為人們仍然害怕出門。

最近幾個星期，中國正面臨著新一波疫情衝擊。當然，與中國人口14億相比，報告的染疫數量仍然很小，今天周四公布21,165個本地新病例。

昨天星期三，在民眾憤怒的示威之後，當局宣布普遍放寬清零限制，同時也希望能夠振興被清零窒息的經濟。

在公布的主要措施中，包括結束系統和大規模的疫情檢測，對於輕度和無癥狀的病例可以在家裡進行自我隔離，以及更有限地使用封閉。

省際旅行不再需要疫情檢測，但進入餐館和咖啡館仍然需要48小時以內的陰性結果。

中國官方的論述現在儘力讓人放心，強調Omicron變體的危害性較小。而 "清零"的說法正逐漸從當局的詞彙中消失。

但是習慣難改：周四，儘管分散在北京各地的PCR測試站的數量有所減少，但人們仍然在排隊做檢測，平均排隊時間為10分鐘。在一些購物中心，鮮有人群，電影院還沒有重新開張。在入口處，保安人員檢查人們的健康碼，但不再檢查PCR測試結果。

在藥店，每分鐘都有絡繹不絕的顧客前來詢問感冒和發燒藥品，現在不需要出示身份證或疫情測試陰性就可以獲得這些藥品。隨着感染病例的增加，居民希望在感染新冠病毒時有東西可以治療。據藥房的司藥稱，"我們的藥品庫存幾近耗盡。維生素C也斷貨了。"