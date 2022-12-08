台灣學者稱台灣需在美中選邊站

中國/台灣/美國

由國立政大國關中心主辦、陸委會等單位協辦的“中共‘二十大’政治菁英甄補：趨勢與挑戰”研討會8日在台北舉行。國立台灣大學政治學系名譽教授明居正今天出席該研討會時指出，台灣需在美中選邊站。他並質問，從中共角度來看，“台灣什麼人不台獨？怎麼做才不台獨？台灣怎麼做才不挑釁？”

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據中央社署名呂佳蓉今天報道稱，國立台灣大學政治學系名譽教授明居正今天強調，台灣在美中沒有不選邊的空間，並指一昧避戰反而會引致戰爭，好好備戰才能躲避戰爭。明居正指出，需要分清兩岸敵意上升是因為主張台獨，還是中共的野心，也質疑“是台灣放棄台獨，兩岸會更和平？還是中共放棄共產，兩岸會更和平？”

他也質問，從中共角度來看，“台灣什麼人不台獨？怎麼做才不台獨？台灣怎麼做才不挑釁？”他認為答案是，不接受中共統一，以及不擁護中共標準的就是“台獨”。

同時，他強調，台灣人要正確認知台灣處境，台灣的處境不是只在兩岸當中，而是在國際格局當中。對於有聲音認為台灣不應在美中選邊，他則稱，現在恰恰要選邊，因為現在美中對抗的問題已壓到頭上。

據明居正也指出，中共很清楚自身不民主違背世界潮流，但打擊台灣必須找借口，所以會扭轉焦點與改變議題。如果談民主，中共一定會輸掉，所以它不談民生主義與民權主義，只談民族主義，直言“國民黨被騙了一百多年，到現在還再被騙”。

明居正同時也強調，中共明白犯台必須繞過美國與日本，因此若美國堅決支持台灣，台灣堅決靠向美國，中共打台灣不會成功。為此，中共必須分化台美關係，這幾年中共對台統戰的重點在於，要讓人懷疑美國與分化台美關係。

他說，台灣有些人沒有看得很清楚，因為對內部政局不滿意而批評美國，剛好是中了中共伎倆。

明居正也同意要區分中共與中國，並說目前台灣藍、綠、白三黨對中國和中共的區分都不明確，“愛之欲其生，恨之欲其死，沒有充分掌握”。

中央社說，台北醫學大學通識教育中心教授兼副主任張國城在會上談論中共武力犯台的議題。張國城認為，從各個角度判斷，中共武力犯台已經是下定決心，重點是“時機”問題，而非要不要打的問題。以此看來，武力犯台也不取決於台灣內部政治變化。他強調，中共總書記習近平若是處處學習毛澤東，未來台灣要保持注意，對國家安全要保持關切。

不過，台大國防科技學研中心技術專家胡克勇認為，中共武統過程可承受多少損失，就是其發動武統行動的可行性。台灣建立有效防禦的“不對稱戰力”，可成功威懾中國武力犯台的企圖。