捷克報告中國關閉了兩所秘密派出所

捷克/中國/秘密派出所

捷克外交部長今天周四表示，中國已經關閉了捷克領土上的兩個秘密"警察局"。此前國際社會對這些警察局被用來騷擾持不同政見者的指控表示不滿。

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據法新社今天報道稱，此前總部設在西班牙的非政府組織 "保障衛士 "在9月說，中國在世界各地設立了54個這樣的警察中心。批評者說，這些中心被用來壓制北京的政治反對派，而中國則堅持認為這些中心只是在為海外的中國公民提供服務，比如更新駕駛執照。

據捷克官方稱，中國已關閉在捷克的兩個"派出所"。捷克外交部門已經多次向中方提出秘密'警察局'的問題。"據捷克外交部長揚-利帕夫斯基告訴法新社，"本周我與中國大使討論了這個問題，他向我保證，在捷克共和國的那些“派出所”已經被關閉。

據法新社說，上個月，荷蘭命令中國關閉其在該國的兩個 "警察局"，加拿大聯邦警察也一直在調查類似的中心。

捷克日報《Denik N》說，這兩個派出所都設在布拉格，該報在10月首次報道了它們的存在。

布拉格查爾斯大學中國問題專家認為，"秘密警察局"的活動違反了所在國的法律，也違反了國際法。他特別引用了布拉格其中一所秘密"警察局 "負責人音譯為陳金梅的話，她在布拉格開辦的一家中國新聞網站上讚揚了這些警察局自2018年9月28日正式開放以來取得的 "專業成功"。按照陳金梅毒說法，這些機構"主要是讓在海外的華人認真遵守共產黨關於海外華人的法律、法規和政策的政治指導方針。"