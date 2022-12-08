日本擬將中國定位為“挑戰” 外國導彈落入日本海域就算“威脅”

日本/中國

日本當局正在考慮於下周將修訂的《國家安全戰略》（National Securtiy Strategy）中，把中國定位為對國際秩序以及對日本和志同道合國家的“挑戰”。中國對日本修訂《國家安全戰略》表示強烈關切。敦促日本“要在歷史、台灣等重大原則問題上重信守諾，並加強管控涉海及軍事安全等敏感問題。

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新頭殼署名洪聖斐引述消息報道，日本擬將中國定位為“挑戰”，並定導彈落入日本海域算“威脅”。據《日本時報》（The Japan Times）稍早消息，日本當局正在考慮於下周將修訂的《國家安全戰略》（National Securtiy Strategy）中，把中國定位為對國際秩序以及對日本和志同道合國家的“挑戰”。

但日本的《國家防衛政策》（the National Defense Strategy）可能將中國 8 月向日本專屬經濟區發射彈道導彈稱為“威脅”。消息指出，自民黨今年4月提議，岸田文雄政府應在國安戰略中將其稱為“威脅”。然而聯合執政的公明黨擔心此舉可能對日中關係帶來負面衝擊。

2013 年安倍晉三政府採用第一版《國家安全戰略》，將中國描述為“國際社會關注的問題”。

該報道稱，美國於今年 10 月發布的最新國家安全戰略中，則將中國定位為“最重要的地緣政治挑戰”。

據共同社今天報道稱，中國駐日本大使孔鉉佑8日在日中兩國政經界人士和專家就政治、外交及經濟等展開討論的“東京-北京論壇”上，考慮到日本政府12月將修改的3份安保相關文件，表示“一些人公然鼓吹將中國定位為威脅或者是挑戰，中方對此表示強烈關切”。他還稱“要在歷史、台灣等重大原則問題上重信守諾，加強管控涉海及軍事安全等敏感問題”。

據共同社說，該論壇由日本民間非營利團體“言論NPO”和中國國際出版集團主辦。此次通過網絡連線東京和北京的2個會場，7日開幕、8日閉幕。