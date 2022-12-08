法新看白紙抗議下習近平是如何放棄清零的

中國/清零/白紙抗議

法新社今天分析說，直到幾周前，"清零"還是中國的常規。但是，規模空前的白紙抗議活動和因清零限制而窒息的經濟，迫使習近平做出了改變

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法新社說，這位領導人曾將清零作為自己的標誌，說北京這樣做是將 "人民和人的生命 "放在第一位。但是，周三的語氣發生了巨大變化，中國衛生當局宣布普遍放寬抗病毒限制，稱要 "跟上時代的變化"。

11月下旬，中國被一波反對清零措施的憤怒示威所震撼，一些人甚至要求習近平下台。

格拉斯哥大學蘇格蘭中國研究中心主任簡-達克特（Jane Duckett）說，這些抗議集會 "可能讓中國領導人感到擔心，並促使他們得出結論，不滿情緒正在危險地增長"。倫敦大學SOAS中國研究所所長Steve Tsang說，因此，隨後的放鬆清零限制是對 "不斷變化的形勢的回應，這種形勢開始看起來是對習近平和（共產黨）權威的挑戰，這就是為什麼當局反應如此迅速和強烈。"

但對中國當局來說，丟臉是不可能的。據駐上海的政治分析家丹-麥克林告訴法新社，"中國執政黨現在正試圖抓住公眾輿論的這種轉變，從而加強共產黨在民眾眼中的合法性。" 丹-麥克林認為，“簡而言之，習近平希望被視為是在推動新的方向，而不是在對不滿情緒的浪潮才做出的反應。”因此，儘管感染數字不斷上升，但現在預計當局仍然會對新冠病毒發出令人放心的信息。

法新社說，這種轉變的另一個重要因素是中國的經濟健康狀況不佳。經濟增長和維持居民一定的生活水平是習近平推行的 "中國夢 "的兩大支柱。但是，隨着中國今年進入四十年來最緩慢的增長期，這個警鐘已經很殘酷了。

周三，令人震驚的新數據被公布，顯示對外貿易處於2020年初以來的最低水平。

新加坡國立大學的伯特-霍夫曼(Bert Hofman)觀察到，“清零政策的經濟影響已經變得越來越明顯。” 南京大學醫學院教授、世衛組織前顧問艾倫-吳說，這種經濟崩潰，比抗議活動更重要，可能是促使中國放棄"清零"的主要因素。他說：“傳統上，中國政府總是非常謹慎......它在做出決定或改變政策時往往很緩慢。當局還感到寬慰的是，在過去四個月中，病例的增加並沒有導致住院人數的激增。我認為這讓政府，但也讓人民對（中國）處理病毒的能力充滿信心。”

據法新社說，但一夜之間改變清零政策並非沒有危險。據丹-麥克林分析說，"對中共來說，當然有一種風險，即公眾會將此視為對公眾壓力的屈服，這可能會鼓勵人們在未來進行更多的抗議。"丹-麥克林也說，然而，我認為中國政府是真正在努力回應公眾輿論的變化，許多人將對此表示感謝。

評論稱這將取決於中國的衛生系統是否會被預期的病例增加所衝垮。據新加坡的傳染病專家梁浩南認為，“如果發生這種情況，將對習近平和共產黨的聲譽產生重大負面影響。” 梁浩南指出，這個時機是 "政治上的權宜之計"，儘管冬季可能不是放鬆衛生限制的最佳時機。他說："很明顯，從健康角度來看中國正在挑選最糟糕的時間。

據簡-達克特說：“當局可能計算過，他們可以管理這種政策變化，控制（圍繞病毒的）討論，也可以控制報告的死亡人數。”但他警告，但對中共政權來說，這仍然是一個危險的時期。