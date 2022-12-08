白紙抗議後 中國網民再到李文亮遺下微博號里發聲與吐槽

中國/李文亮

在宣布放寬新冠病毒疫情清零規定的第二天，數百名中國網民今天向拉響警報新冠病毒的吹哨醫生李文亮表示敬意。李文亮的微博號至今還在。

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中國網民今天向新冠病毒吹哨醫生李文亮致敬。李文亮是武漢一家醫院34歲的眼科醫生，2019年12月曾在社交網絡上與同事分享他對出現類似SARS（嚴重急性呼吸系統綜合症）的病人的擔憂。李文亮被警察傳喚，警察指控他散布 "謠言"。李文亮自己不久就被感染新冠病毒並死去。

李文亮的死在全國引起了一股憤怒。

中國網民批評中國當局對新冠病毒危機的處理，指責當局缺乏透明度。

據法新社今天報道稱，在李文亮去世近三年後，在中國衛生部門於周三宣布普遍放寬健康限制後，李文亮在社交網絡微博上的個人賬戶收到了數百條致敬的評論。一名網民讚揚表示，"像你這樣的霍比特人是不可缺少的，平凡而渺小，但堅決而勇敢，不知不覺中成為英雄和烈士！"

還有一位微博用戶寫道，"我們必須永遠記住那些勇敢的吹哨的人。" 另一位評論說，他 "期待着有一個更加透明的社會"。

一些網友讚揚了李文亮的勇氣，而另一些網友則分享了他們對嚴格的清零政策的挫折感。

也有人說他們在清零限制基本被取消時會有的痛苦。一個人問："我不知道你是否會對政府的改變感到失望"。

一名新冠病毒檢測員也去李文亮遺留下的微博號里表達，"作為一名PCR檢測員，我對無止無休尋找陽性病例、處理大量樣本、將信息輸入系統，而且公眾不斷增加的投訴抗議感到疲憊不堪。"

另一位對李文亮說，"兄弟，結束了！"。另一個人寫道："你在臨終前還在擔心大流行病。現在終於春天來了！"。