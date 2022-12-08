美國印第安納州打響起訴TikTok第一槍

美國/中國/起訴抖音

印第安納州起訴中國擁有的短視頻共享應用程序抖音TikTok，指控抖音欺騙用戶，並讓中國當局可以訪問美國用戶的數據以及讓兒童接觸成人內容。

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印第安納州起訴 TikTok 。據路透社消息說，印第安納州共和黨人總檢察長托德·羅基塔 (Todd Rokita) 的辦公室表示，字節跳動旗下廣受歡迎的應用抖音違反了該州的消費者保護法，未披露中國政府獲取消費者敏感信息的可能性。

辦公室在周三提交的投訴中表示， TikTok 還在蘋果和谷歌的應用程序商店中以 12 歲以上的年齡分級欺騙了年輕用戶及他們的父母。印第安納州的投訴說，不當的性內容很容易被觸及，並被公司推送給使用 TikTok 的兒童。

印第安納州表示，該州的訴訟行動是美國各州里第一個採取此類行動。Rokita 正在尋求對抖音施加緊急禁令和民事處罰。

路透社說，《紐約時報》率先報道了這一法律行動。

同樣在周三，得克薩斯州州長格雷格·阿博特表示，他命令所有得克薩斯州政府機構禁止在政府發行的設備上使用 TikTok。阿博特在推特上說，中國共產黨對美國網絡安全構成越來越大的威脅。

印第安納州和德克薩斯州的行動遵循馬里蘭州州長拉里霍根一天前發布的一項緊急指令，該指令禁止在州政府設備和網絡上使用 TikTok。

南達科他州州長克里斯蒂·諾姆上周簽署了一項行政命令，禁止州政府僱員和承包商在國有設備上安裝或使用 TikTok，而南卡羅來納州州長亨利·麥克馬斯特周一要求州政府機構禁止州政府的電話和計算機使用 TikTok。

上個月，聯邦調查局局長克里斯·雷 (Chris Wray) 表示，TikTok 在美國的業務引發了國家安全擔憂，並指出中國政府可能利用這款視頻共享應用程序影響用戶或控制他們的設備的風險。

前總統唐納德特朗普在 2020 年試圖阻止美國新用戶下載微信和 TikTok，這將有效阻止這些應用程序在美國的使用，但在一系列法庭鬥爭中敗訴。拜登總統於 2021 年 6 月撤回了特朗普試圖禁止下載的行政命令，並指示商務部對這些應用程序帶來的安全問題進行審查。

據路透社，TikTok 抱怨，引發美國各州禁令的擔憂，主要是由錯誤信息助長的。