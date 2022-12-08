習近平訪問沙特 中國能否取代美國在此地區影響引發關注

中國/沙特/習近平訪問

中國國家主席習近平今天繼續在沙特訪問。按日程，習近平今天與沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼和王儲年邁的父親薩勒曼國王會面，之後將出席海灣和阿拉伯國家領導人參加的大型峰會。華日稱，習近平訪問沙特，適逢美國與沙特關係緊張。

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據華爾街日報署名Stephen Kalin今天報道稱，在美國與沙特關係緊張以及烏克蘭戰爭加速全球權力重構的情況下，習近平沙特之行可能會加深全球第一大石油進口國和最大石油出口國之間的關係。

中國領導人習近平周三晚間抵達沙特，沙特外交大臣費薩爾·本·法爾漢·阿勒沙特(Faisal bin Farhan Al Saud)和沙特主權財富基金主管亞西爾·魯梅延(Yasir Al-Rumayyan)在利雅得機場迎接了習近平。

雙方都表示，兩國間仍然以經濟關係為主。中國是沙特的最大貿易夥伴，也是其石油的最大買家，這一趨勢預計只會加速。但在兩國交往中，軍事和地緣政治元素不斷增多，華盛頓方面對此頗感不安，長期以來在能源豐富的中東地區，美國一直是主導安全力量，而現在該地區正在尋求包括美國的對手在內的更多合作夥伴。

此次訪問凸顯了中國在中東地區日益增長的影響力，在該地區，中國與沙特的對手伊朗也發展了關係，與此同時，儘管西方國家呼聲不斷，但大部分發展中國家還是避免在俄羅斯和烏克蘭之間選邊站。沙特政府尤其表示，希望將自身利益放在首位，但聲稱這並不是為了偏向莫斯科或北京而冷落華盛頓。

據該報道引述分析人士說，中國還沒有表現出可取代美國在中東的廣泛影響力的興趣或能力，沙特也不太願意替換掉美國這個主要安全保障來源。但近年來，中國對沙特出售無人機，幫助沙特製造彈道導彈，還協助建設了一個可從鈾礦中提取生產黃餅鈾的設施，這種設施是發展民用核能或打造核軍備能力所必經的早期階段。中國和沙特還已經就在紅海建立一個海軍基地展開磋商；紅海是全球最具戰略意義的水道之一。

外界將密切關注與解讀習近平沙特之行，以了解沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼(Mohammed bin Salman)領導下的沙特將如何實施更加特立獨行的外交政策；王儲與美國總統拜登之間的個人恩怨已導致兩國緊張關係加劇。

該報道稱，拜登表達了對民主政體的偏愛，而習近平出訪沙特還將強調中沙兩國之間日益密切的文化聯繫，以及這兩個威權政權的共同價值觀，中國和沙特對於公眾批評的容忍度都很低，並謹慎管理國內經濟。伊斯蘭教有多處聖地位於沙特，而沙特曾公開為中國在西部新疆地區的政策辯護，為中國壓制維吾爾族穆斯林的行動找理由，並支持中國在台灣問題上的立場。在國內，沙特正將中文列入該國學校教育課程。

習近平10月份獲得了第三個任期，鞏固了他作為中國領導人的地位，但過去兩周里，習近平面臨著中國多年來最大規模的抗議活動，因此直到他臨行前，此次出訪能否成行仍然存疑。自疫情暴發以來，習近平很少出訪，從2020年到現在他只出國兩次，其中包括上個月的出訪，當時他在二十國集團(G20)峰會上與拜登舉行了會晤。

據華爾街日報說，去年當拜登政府得知中國正在阿聯酋的一個港口秘密建造一處美國情報機構懷疑有軍事用途的設施時，美國對於夥伴國與中國打交道的耐心受到很大挫傷；這個港口也是美國軍隊的駐地所在。經過幾輪會談以及美國官員的到訪後，施工活動被叫停了。

華為技術有限公司(Huawei Technologies Co.)等中國技術公司以及建築公司也在沙特獲得了大量合同，幫助沙特從零起步建設全新的智能城市，升級沙特的電信基礎設施，並打造一個人工智能產業。