香港與中國通關隨北京放寬防疫措施露曙光 有人大常委望春節通關

香港

中國放寬多項疫情防控措施，香港政商界均預計，香港往來中國內地的安排料將放寬，部分人更形容，已對外封關近三年的中國，與香港通關出現曙光。來自香港的人大常委譚耀宗更表示，希望在農曆新年可以逐步免檢疫通關，讓市民探親。

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譚耀宗今(8日)早出席活動後又表示，希望香港仿效內地做法，防疫措施可以放寬便盡量放寬。而兩間電台均引述消息人士報道，港府下午將會宣布放寬防疫措施，包括確診患者和密切接觸者的隔離或檢疫日數，可由現時的7天縮減至5天，前提是第4和第5日的快速測試呈陰性。另外，海外抵港人士每日進行快測的規定亦會放寬，由現時要每日快測至第7日縮短至第5日，但抵埗當天和翌日進行核酸檢測的規定不變。至於社交距離措施和口罩令就會繼續維持。

香港放寬防疫步伐緩慢備受批評，但昨日公布的最新感染數字重上一萬宗，達到11981宗；再多22宗死亡個案，令第五波疫情至今累計有10651人離世。

另外，港府與廣東省早前就未能通關而商討的「逆向隔離」，則可能胎死腹中。譚耀宗指出，「逆向隔離」的安排仍有無法解決的技術問題，如果內地縮短檢疫日數，就未必有需要實行「逆向隔離」；身兼缺如英國內閣的行政會議成員兼商界立法會議員林健鋒亦表示，內地在新政策下騰出很多隔離設施，如內地容量足以應付，香港就不應「逆向隔離」，並可考慮讓在內地有居所的港人在入境後居家隔離。

所謂「逆向隔離」，是指先在香港覓地集中隔離，「死循環管理」後前往深圳，以免卻在中國內地進行隔離，此舉主要是針對中國檢疫酒店房間不足、由港府在9月時向深圳政府提出，雙方均為此組成「逆向隔離」方案專班，各自由港府第二把手的政務司司長陳國基和深圳市市長覃偉中牽頭。

林健鋒更要求港府向內地爭取通關時間表及路線圖，但港府發言人回復傳媒查詢時重申，會繼續全力與內地商討聯通安排，爭取在不增加內地疫情風險的前提下，循序漸進恢復跨境往來。

IATA：香港須到2028年才有望重新成航空樞紐

其次，根據外國通訊社報道，國際航空運輸協會（IATA）總幹事沃爾什（Willie Walsh）對中國如此快放寬防控措施表示出乎意料，但現時看來，中國會再進一步放寬防控政策，然而，即使中國和香港都放寬所有防疫限制，香港仍有結構性問題，預期香港客運量要到2028年才可回復到疫前水平，重新成為國際航空樞紐。

國際航空運輸協會自昨天起在瑞士日內瓦舉行一連兩日的傳媒圓桌會議，沃爾什與亞太地區傳媒會面時表示，香港能否重新成為航空樞紐，端視能否成功聘請機師，而中東國家的航空公司，其機師聘用薪津更佳，作為香港旗艦的國泰航空公司雖努力，但爭奪機師戰的成果難料。