驚爆中國10億人將受威脅感染新冠病毒

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中國逐步鬆綁疫情防控措施之際，中國官方專家馮子健對當前和未來疫情發展形勢做出判斷。他說，不論疫情防控政策如何調整，最終中國可能80%至90%的人都會經歷感染Omicron病毒株。

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據中央社報道，中國專家稱中國民眾最終8至9成感染Omicron。該報道引述中國青年報消息，應北京清華大學邀請，中國疾病預防控制中心前副主任、國家新冠病毒肺炎聯防聯控機制專家組成員馮子健，6日在線上作了一場如何理性面對Omicron的專題報告。

在專題報告中，馮子健對當前和未來疫情發展形勢作了判斷。他表示，“不論（疫情防控）政策以什麼樣的形式進行調整，我們多數人都難免遭遇一次感染”。據該報稱，在馮子健看來，第一波大規模疫情衝擊的到來時間，與不同地區政策調整的方式、調整前的感染者人數、人口流動情況等因素密切相關。

據馮子健稱，“根據數學模型測算，當第一波大規模衝擊達到最高峰時，我們人群中的感染率可能達到60%左右，隨後會逐步回落到一個平穩期，最終我們可能80%－90%的人都會經歷感染。” 馮子健稱，在應對第一波大規模衝擊過程中，有3件事亟需做好，包括採取適當措施壓制疫情感染高峰；醫療系統提前做好應對壓力的準備；進一步加快疫苗接種，尤其是患有慢性病的老年人。

針對疫情高峰可能會給醫療系統帶來巨大壓力，馮子健表示，需要提前做好醫療服務的流程、模式轉換的準備，使沒有接觸過新冠病毒重症病例的醫務人員儘快熟悉診斷、治療的規則和流程，能夠快速識別重症和有重症傾向的病人。他說，還要改進醫院的管理模式，保護正在住院的其他各類病患，並盡量減少因醫護人員感染而造成的人員壓力。

中央社說，中國國務院聯防聯控機制今天公布優化落實防疫新10條措施，進一步放寬防疫措施，官方舉行發布會說明新措施未再提“動態清零”。