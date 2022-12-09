中國推自力更生後促經濟 胡錦濤路線又被“架”回了

中國/經濟

中國防疫鬆綁後，地方紛紛大動作組團出國搶訂單，日前中共政治局會議也以“穩經濟”為重點。評論認為，明年中國將全力挽救經濟，經濟路線可能暫時向江澤民、胡錦濤時期回歸。

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就中國防疫鬆綁各地出國搶單，中央社引述分析稱中國經濟暫返江胡路線。

中國防疫政策大舉鬆綁後，浙江省率先組成由省級商務部門帶隊的經貿代表團，前往芬蘭、德國和荷蘭等歐洲國家拓展市場，期待透過政府部門帶頭走出去，使企業更有信心。同時，諸如嘉興、寧波等浙江城市也自組外貿團赴海外“搶訂單”。像是嘉興市就將派出80多個參展招商團，到海外“搶客商”及“搶訂單”；寧波市更以“百團、千企、萬人”為目標，計畫派團到歐美、西亞和東南亞等地招商。

除浙江外，江蘇、廣東、四川等省也都由省政府組織外貿代表團，本周以來密集地租用包機出國招商搶訂單。而代表團成員則涵蓋食品、醫藥、汽車、傢具、農產品和美容等行業。

據該報道，中國地方經貿代表團選在此時密集出國，配合中國放棄“動態清零”防疫政策大舉鬆綁，加上7日舉行的中共政治局會議中連用了18個“穩”字，強調2023年要穩定，以“穩經濟”為核心，要以“改革發展穩定”為任務，堅持“穩字當頭、穩中求進”，做好經濟工作。其中，“改革發展穩定”是已故中共總書記江澤民執政時期提出的主張，加上會中還強調前總書記胡錦濤時期提出的“幹部敢為、地方敢闖、企業敢幹”，引起外界注意。