中國清零稱為人民生命 取消清零卻受全世界讚揚

中國/清零

幾個在中國開會的重要國際經濟機構的負責人今天對中國放寬 "清零"政策的決定表示歡迎，國際貨幣基金組織總裁克里斯塔琳娜-格奧爾基耶娃甚至稱這是 "決定性 "的一步。此前中國官方將清零政策上綱稱為人民生命至上政策。

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中國放棄 "清零"受到國際經濟機構的歡迎。幾大國際貨幣基金組織負責人在中國東部的黃山與中國總理李克強舉行會議後表示，放鬆清零衛生限制對陷入困境的全球經濟是個好消息。

法新社說，本星期三，在憤怒的民眾抗議之後，中國衛生當局宣布普遍放寬清零限制，同時也希望能夠振興世界第二大經濟體，評論稱中國經濟已被 "清零"所窒息。

在公布的主要鬆緩措施中，包括結束系統和大規模的PCR測試，對輕度和無癥狀病例進行家庭隔離的可能性，以及更有限地使用遏制措施。

國際貨幣基金會總幹事格奧爾基耶娃在與其他國際經濟機構領導人在一起舉行的新聞發布會上說："我們歡迎中國當局（......）採取果斷行動，重新調整新冠疫情防疫政策。格奧爾基耶娃還說，中國為提高免疫接種率所做的努力 "對中國人民來說也是好事，但對亞洲和世界其他地區來說也很重要"。

她還稱，"中國的表現（不僅）對中國而且對全球經濟都很重要。"

法新社說，今年全球經濟受到了烏克蘭戰爭的影響，再加上新冠病毒大流行病後的復蘇步履蹣跚，許多國家的生活成本升高有危機。

世界貿易組織（WTO）總幹事恩戈齊-奧孔喬-伊韋拉（Ngozi Okonjo-Iweala）在同一次新聞發布會上也強調，逐步取消清零戰略 "將有助於消除一系列不確定性"。經濟合作與發展組織（OECD）秘書長Mathias Cormann補充說，這些 "調整將支持中國和全球的（經濟）復蘇的力度"。

中國放寬大部分清零限制的戲劇性決定還得到了股票市場的讚揚，他們現在倒是仍然擔心美國可能出現經濟衰退。

法新社說，但是許多分析家警告說，世界上人口最多的國家中國取消清零，恢復正常將是漫長而混亂的，因為中國現在面臨著新冠病毒病例的激增。