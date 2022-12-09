中國造C919大飛機 今售第一架

中國/C919

中國稱自行設計製造商用大型客機C919，今天舉行第一架交付儀式，上海東方航空公司成為首家客飛C919客機的中國航空公司。正式編號客運飛行明年啟動。C919客機主要技術部件來自外國，也將成為外國同類飛機，尤其是歐洲空客A320型等客機的競爭對手。

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中國今天宣布交付第一架新造C919客機，這款飛機將是空客A320的競爭對手，C919客機將在2023年初進行首次商業飛行。

即使其大部分重要部件來自國外，C919客機被稱作為中國設計。中國國有的發動機製造商配製的雙引擎飛機據稱也是為了與波音的737 MAX競爭。

法新社引據中國國營的中央電視台消息，在上海機場舉行的的一個儀式上，第一架可搭載164名乘客的C919模型被正式移交給中國東方航空公司。中國央視說，這一事件標誌着中國航空業的一個 "重要里程碑"。

據中央電視台今天播出的錄像顯示，印有中國東方航空標誌的飛機出現在一個被雨淋濕的機場上，央視拍攝了C919客機機艙內的情況。

在11月的一次航展上，C919客機製造商中國Comac公司說它已經收到了300架C919的訂單。然而，製造商沒有提供有關合同規模或交付日期的細節。據中國媒體說，四架飛機將在2022年底前交付給中國東方航空公司，明年第一季度就投入客運計畫。東航是中國客運量第二大的航空公司。

開發C919，並沒有妨礙中國在今年早些時候與空中客車公司締結170億美元的合同。這家歐洲飛機製造商也於11月在北京（北部）附近的天津本地生產線上開始生產A321。

至於美國波音飛機，在發生兩起致命的空難後，波音737 MAX自2019年以來一直在中國停飛。美國製造商在10月底對恢復這種飛機在中國航飛持悲觀態度，認為地緣政治局勢不利於在近期內改善禁飛情況。據稱美國和中國之間持續的貿易緊張局勢，導致復飛進展不順。