中阿峰會 習近平今會阿拉伯領導人

中國/沙特/習近平訪問

中國國家主席習近平今天在在利雅得出席與阿拉伯國家領導人的雙邊峰會，北京方面將峰會稱為習近平訪問沙特阿拉伯的第三天的 "重大事件"，並指將對地區經濟和地緣政治都有很大影響。

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中國國家主席習近平於本星期三抵達海灣石油君主國沙特首都利雅得，星期四會見了國王薩勒曼和沙特強人，王儲穆罕默德-本-薩勒曼，習近平與沙特簽署了從氫氣到房地產建設等各個領域的協議，但細節沒有公布。

據法新社說，這是世界第二大經濟體中國領導人自2016年以來首次訪問沙特，也是習近平自新冠病毒大流行開始以來的第三次國外訪問。

兩個單獨的峰會都在今天舉行，第一個是與海灣合作委員會（GCC）的六個成員峰會，第二個則中國是與其他中東領導人的峰會。埃及總統阿卜杜勒-法塔赫-西西和突尼斯總統凱塞德於周四抵達利雅得。來自卡塔爾、黎巴嫩、伊拉克和該地區其他國家的領導人也已確認將出席會議。

據中國國家廣播公司CCTV周四援引習近平的話說：中國期待着與沙特阿拉伯以及阿拉伯國家合作，使這兩次峰會成為中阿關係和中國-海灣合作委員會關係史上的重大事件。

法新社說，作為華盛頓的戰略夥伴，海灣國家近年來加強了與中國的關係。而中國正在尋求特別是通過其 "新絲綢之路 "的倡議，擴大影響範圍。一帶一路是中國國家主席所期望的龐大的國際投資項目。

據分析人士認為，今天的兩次峰會的議程尚未公布，但與海灣國家的峰會可能是中國與該地區集團重啟自由貿易協定談判的一個機會，該協定已經醞釀了近20年。

據沙特國家媒體報道，此次習近平訪問預計將與利雅爾簽署價值超過1100億沙特里亞爾（278億歐元）的協議。