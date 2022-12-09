官方數字信譽破產？ 北京人稱放大10倍都不為過

中國/新冠病毒

中國防疫鬆綁形同放棄“動態清零”後，官方每天發布的染疫數字迅速失去指標意義。在北京，民眾已經不相信防疫鬆綁後全市染疫人數不增反減，甚至直指實際數字乘以10都不止。

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據中央社署名邱國強今天引述消息報道稱，北京人不再相信官方公布染疫數，稱乘以10都不止。北京是中國11月起這波本土疫情的重災區之一，以官方通報染疫人數而言僅次於廣州及重慶。但近1周來，越來越多的北京民眾反映，自己家裡已經“烤全羊（指全家人都陽性反應了）了”、“雙氧水（2個人染疫）”了，或是公司同事“三羊開泰”，辦公室甚至“快成羊圈了”，甚至一些社區居委會也有半數人員染疫。

不少北京民眾反映，最近訂外送及收寄快遞，時間被大幅拖延的情況大增。有民眾表示，他向南方省區商家網購的水果，貨寄到北京就卡住了2天。經反映，快遞業者才告知“我們（北京分揀）站里超過一半陽了，送不了貨”，導致自己必須和商家協商退款或重新發貨。

相形之下，北京市政府每天通報的染疫數字卻不增反減。以今早的通報為例，8日全天全市染疫人數僅2673人，而7日全天則為3362人，6日全天為3974人，5日全天為4666人，連續4天呈逐日遞減、節節下滑的趨勢。

該報道稱，不少北京人對上述數字不增反減，不是嗤之以鼻就是一笑置之，直斥“這數兒簡直是笑話”、“算不得准”、“逗三孫子呢”；更有人直指，照趨勢、身旁染疫人數及核酸“十混一”混管異常的高頻率來看，官方數字恐怕乘以10都不止。

中央社說，針對這一現象，前中共外圍官媒環球時報總編輯胡錫進8日發文，直指中國國家衛健委這2日公布的染疫人數，和他的觀察及相關訊息相矛盾，因此不相信數字的真實性，且“大概也不會有誰相信它的真實性”。明明不真實，有關方面和傳播管道也不糾正或特別說明，非常不應該。

胡錫進並以“遍地開花”形容北京如今的疫情，並指他大致判斷，北京現在的單日新增感染人數，已經超過上海今年春季時疫情單日新增的峰值，更超過國家衛健委公布的全國單日2萬多例。