德國承認境內有兩家中國秘密派出所 遭指是明目張膽的醜聞

中國/德國/秘密派出所

德國政府周五在回答一名德國議員的書面問題時承認說，中國在德國是有兩個 "警察局"，它們可以用來監視在德國的異見人士。德國一名極右議員譴責德國當局說，“德國聯邦政府接受在德國確實存在兩個中國警察局的事實，並在被問及時才予以確認，這是一個明目張膽的醜聞。”

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柏林方面今天稱中國在德國有兩個 "警察局"。據德國內政部在回答德國極右翼AfD黨議員Joana Cotar的一封質詢信件所提出問題時說，據聯邦政府所知，有兩個被稱是中國 "海外警察局"。德國內政部說，對德國政府來說，這些中國警察局相當程度上人員隱秘，以流動的方式運作，並沒有設立固定的辦公室。

法新社說，荷蘭當局曾於10月26日宣布，他們正在調查可能在荷蘭設立的中國警察局。

據荷蘭媒體報道，有兩個中國派出所，一個建在阿姆斯特丹，另一個設在鹿特丹，它們聲稱為中國公民提供外交援助，但沒有在荷蘭官方註冊。

據RTL電視台和調查網站Follow the Money援引一位居住在荷蘭的中國異見人士的話說，這兩個自2018年成立的中國 "警察局 "實際上是用來壓制政治反對派的。

中共政權在捷克也有兩個 "警察局"。面對對捷克境內存在的揭露和面對遭到跟蹤的異議人士的強烈抗議，北京被迫在周四關閉了這些機構。

法新社說，在德國方面，"根據聯邦政府掌握的信息"，這些 "警察局 "是由散居在德國的華人私人經營。

德國內政部說，"中國當局在德意志聯邦共和國境內沒有任何行政權力"。德國內政部還說，當局正在 "與中國大使館聯繫 "以澄清這一情況。

法新社稱，德國這位極右翼議員在收到德國內政部的答覆後痛惜地說：“德國聯邦政府接受在德國確實存在兩個中國警察局的事實，並在被問及時才予以確認，這是一個明目張膽的醜聞。”