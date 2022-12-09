新冠溯源： 美國有知情權再爆新料 達薩克再受質疑

新冠溯源

2月3日訪問中科院武漢病毒研究所的世衛專家團成員之一Peter Daszak接受TBS JNN的採訪畫面

繼今年夏天披露解密郵件顯示美國多位公開排除病毒來自實驗室可能性的專家私下想法截然相反之後，美國公益組織“美國有知情權”12月8日再度就新冠病毒來源發表文章，披露與武漢實驗室合作緊密的美國專家達薩克等人私下討論如何才可以避免媒體有關實驗室來源的提問等等。

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美國有知情權通過司法程序從北卡羅來納大學獲得有一批解密的電子郵件，內容主要涉及曾經與武漢實驗室石正麗合作緊密的北卡病毒專家巴里奇（Ralph Baric）與同樣與武漢實驗室關係緊密的生態聯盟組織的負責人彼得達薩克（Peter Daszak）之間的郵件往來。巴里奇與武漢實驗室的實驗包括基因增功能研究（GOF），這是外界質疑病毒性質的焦點。

新披露的郵件顯示，武漢實驗室的合作者在有關COVID-19起源的公共信息傳遞中發揮了核心作用。

根據達薩克在2020年3月的一封電子郵件，白宮被勸阻不要調查COVID-19的實驗室來源的可能性，部分原因是由於由達薩克與巴里奇共同參與的一次討論會。

在2020年5月的另一封郵件中，達薩克告訴巴里奇，他如何在接受記者訪問時阻止記者詢問有關冠狀病毒潛在功能增益工作的問題。

達薩克是病毒自然來源的主要提倡着，2020年2月19日，他在著名的醫學雜誌《柳葉刀》聯名發表文章，將實驗室起源視為一種 "陰謀論"。

一年後，美國有知情權獲得解密郵件顯示，達薩克說服與武漢合作緊密的兩位專家巴里奇與新加坡的王林法避免在聲明上簽字，他說這是為了避免引發外界懷疑。

達薩克曾擔任2021年世界衛生組織在中國進行的起源調查的美國代表，該調查認為實驗室起源 "極其不可能"。他還曾主持過柳葉刀委員會對COVID-19起源的調查，該委員會在達斯紮克拒絕分享他的資助報告後被解散。

達薩克所領導的生態健康聯盟組織與武漢病毒研究所緊密合作，並獲得了數百萬的政府資金來發現和研究動物病毒。

達薩克給巴里奇的電子郵件再次引起人們對達斯紮克的利益衝突的關注。

達薩克克在2018年當選為國家科學院院士，他參與了許多有關病毒的早期討論，這些討論可能影響了向聯邦政府提供建議的COVID-19工作組的研究議程。

達薩克還在美國國家科學院特別工作組任職，在被提名為常設委員會成員後，達斯紮克提出迴避有關Covid-19起源的討論。

達薩克沒有對美國有知情權的提問作出回應。