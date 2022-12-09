“李老師不是你老師”報告專案組進駐南京傳媒學院調查白紙抗議境外定性

中國/“李老師不是你老師”/白紙抗議

南京傳媒學院學生李康夢被視為“白紙革命”先聲，但如今下落不明。據“李老師不是你老師”在推特貼文透露，有南京傳媒學院學生表示，政府指派中央專案組進駐學校調查，將抗議活動定調為境外勢力煽動。

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據自由時報今天報道稱，中國南京傳媒學院學生李康夢11月26日在校園內舉白紙，哀悼烏魯木齊火災遇難者，她被視為“白紙革命”先聲，但據傳她遭警方逮捕。有南京傳媒學院學生表示，政府指派中央專案組進駐學校，並將抗議活動說成境外勢力。

根據推特“李老師不是你老師”貼文，有南京傳媒學院學生披露，目前中央專案組已經進駐學校，並定調學生抗議為境外勢力煽動。有學生表示，學校高層拒絕透露調查情況，至今仍沒有任何關於李康夢和其他舉白紙同學們的消息。有學生在調查時被沒收手機和電腦，並被要求寫完筆錄和悔過書才歸還電子產品。更有人表示，政府國安單位正在按名單監控部分學生。

據自由時報稱，不少網友回應李老師的貼文，表示“開始秋後算帳了”、“為什麼他們總是覺得有境外勢力，他們沒腦子也覺得其他人沒腦子只會被煽動嗎”。