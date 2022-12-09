清零沒有了 中國疫苗橫陳檯面

中國/清零/疫苗

隨着中國終於開始擺脫"清零，老年人的低接種率令人擔憂，據一項估計，新冠病毒有可能將導致多達210萬人因染疫死亡。也因為中國疫苗有效性受質疑，呼籲中國購買外國疫苗呼聲出現。中國疫苗問世後曾成功在亞非拉廣賣。

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法新社今天自北京報道稱，疫苗接種，是中國擺脫"清零"後的薄弱環節。

中國80歲及以上的老年人中有三分之一仍未完全接種疫苗，而在總人口的疫苗接種率還不到10%。

中國防疫衛生當局周三宣布普遍放寬限制，但專家警告說，中國現在可能面臨感染率失控式的上升，而中國醫療系統對此毫無準備。其中風險最大的是老年人，他們仍然不願意接種疫苗。

一位76歲的孫女士向法新社保證，在先前曾接受了以100元人民幣（14美元）和一袋大米為交換條件的疫苗注射後，她"不會再接受任何疫苗"。這位東部省份浙江的居民說，她所在"該地區沒有發生過新冠染疫報告，我很少到鄰居家串門，也不去外地，所以沒有必要打疫苗。"

法新社說，英國醫學檢測公司Airfinity最近做出了一個令人擔憂的預測，即在目前的免疫水平下，中國可能有多達210萬人死於新冠病毒。在得出這一數字時，它借鑒了今年在香港發生的第五次疫情浪潮，那裡的老人不願意接受疫苗接種的情況非常嚴重。

在當時記錄的10,500多例死亡中，67%是未接種疫苗的人，95%以上是60歲及以上的老年人。

近三年來，中國嚴格的清零政策意味着整個街區甚至城市都被封禁，民眾幾乎每天都要接受檢測。

當局不想強行規定接種疫苗的義務，而是提供獎勵包括代金券、免費膳食，來以鼓勵老年人進行免疫接種。

7月，當北京市想要限制沒有種疫苗的人進入公共場所時，曾引發公眾憤怒，當局不得不迅速放棄，因為近年來與中國疫苗有關的嚴重醜聞仍然給新冠疫苗帶來了創傷。

據總部設在紐約的智囊團外交關係委員會的黃延中說，"清零"戰略傾向於嚴格禁封執法，但卻將疫苗邊緣化。

而且，與其他國家優先考慮老年人接種疫苗不同，中國在2021年推出疫苗時，選擇了首先針對"高風險 "部門的員工，然後是工作年齡的人。

根據香港大學公共衛生學院流行病學教授本-考林(Ben Cowling)觀察到，如今，由於缺乏明確的指導方針，中國的老年公民仍然對疫苗的安全性存有疑慮。他解釋說："如果你不可能被感染......你可能不會從疫苗接種中得到任何好處。 "而且迄今為止，中國所報病例數量有限，這意味着人們認為接種疫苗的好處仍然相當低。

中國政府上周表示，地方政府應該製作有關疫苗接種的 "易於理解的宣傳品"，並依靠家庭鼓勵年長成員接受注射。

據北京的一位田女士說，她的父母和公婆都是老年人，在看到他們的鄰居打了疫苗之後，終於同意也打一針。她說，"如果你看到很多你認識的人都在排隊接種疫苗，那麼你可能就不會太排斥接種疫苗了。"

法新社說，但是即使中國成功地提高了疫苗接種率，可是人們對中國疫苗的長期有效性仍有疑問。北京仍然拒絕允許使用被認為更有效的RNA疫苗，如輝瑞-生物技術公司和Moderna莫德納疫苗等。據黃延中、J. Stephen Morrison和Scott Kennedy在戰略和國際研究中心最近發表的一篇論文中評論說，在這種拒絕中，"民族主義起了很大的作用"。該論文認為，這 "意味着西方的配方，如RNA疫苗和抗病毒藥物被排斥了"。

而事實上，香港大學的一項研究表明，中國的疫苗打三劑，特別是對60歲及以上的人，能提供"高水平的保護，防止嚴重病症"。美國耶魯大學公共衛生學院副教授陳曦說，如果三劑中國疫苗確實對減少死亡有效，中國就應該提供RNA疫苗，為中國人口提供長期免疫。