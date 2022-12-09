澳門明起免海外人士入境落地檢測 香港今起縮短檢測期

中國/抗疫

隨着中國放寬針對武漢肺炎的防疫措施，香港和澳門亦放寬入境防疫措施，香港由今（9日）天，不論有否接種疫苗，確診者和密切接觸者的隔離和檢疫期均縮短至五天; 而抵港旅客的快速測試亦同步只做五天，取消第六和第七天的快測。 澳門則由明日起，取消中國以外地方入境旅客的落地檢測，而所有入境人士的檢疫期亦縮短至入境後五天集中隔離和三天黃碼自我健康管理; 不過，由中國珠海和其他省市入境者，仍須分別持有24小時或48小時內的核酸陰性證明。

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根據澳門疫情應變協調中心公布，現時由香港、台灣或外國入境澳門人士，須接受「5（天集中隔離）+3（天紅碼）」，而健康碼為紅碼者，須接受隔離措施及接受核酸檢測，由明天的周末起，「5+3」的三天「紅碼」會改為「黃碼」，即按規定檢測後可在小區自由活動，而「黃碼」的最後一天，其核酸檢測為陰性時，健康碼會轉為「綠碼」， 屆時便可經澳門進入中國內地。

同時由周末起，澳門會逐步減少核酸檢測要求，過渡以快測代替 ; 另外亦會於下周一起安排密切接觸者毋須集中隔離，留家接受觀察，如一至兩星期內市民適應後，再推出感染者居家隔離措施。

社會文化司司長歐陽瑜估計，放寬防疫措施後，澳門會有5-8成人口受感染，為防止感染個案出現井噴式爆發，影響醫療系統，放寬過程會有序進行。 一是加快市民尤其是長者接種疫苗，二是分階段派發不同年齡層的抗疫包，明天起先向弱勢群體派發，爭取兩周內派發予全澳市民。 當局亦會更新密切接觸者居家隔離指引，以及開設感染者社區門診等。

最新疫情方面，澳門7日新增24宗確診個案，當中半數有癥狀，令當地疫情累計有2891人受感染，當中七成屬無徵狀感染者; 死亡人數累計為六人。

香港方面，感染個案近日回升，前天的單日新增確診人數增至14373人，較之前一日大增近兩成。 單日新增27人死亡，令第五波疫情至今累計10678名患者離世。