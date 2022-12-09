聯合國人權事務高級專員稱對在新疆侵權保持警惕 許諾將親自與中國交涉

聯合國/人權/新疆

聯合國人權事務高級專員今天表示，他將對一份關於中國新疆地區的 "非常重要 "的報告採取後續行動，由他的前任所完成對新疆問題調查報告，指稱中國政府對新疆維吾爾族和其他少數民族可能犯下反人類罪表。

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聯合國人權事務高級專員今天稱將對新疆的侵權行為保持警惕。

今年10月17日在日內瓦就任新職的聯合國人權事務高級專員，奧地利人沃爾克-蒂爾克在9日一次新聞發布會上說："該報告 "強調了非常嚴重的人權問題，我正專註於跟進報告中的建議。

當被問及他將如何處理時，他說他將 "親自 "與中國當局交涉。沃爾克-蒂爾克說：“我將非常堅定地要這樣做。”

沃爾克-蒂爾克的前任，智利前總統米歇爾-巴切萊特，在8月底極端爭議與困難情況下發表了外界期待已久的聯合國人權關於新疆報告。儘管來自北京的巨大壓力要求她將該報告“埋葬”，巴切萊特仍然在她任期結束前幾分鐘發表了該報告。

在這份聯合國報告中，聯合國沒有談到種族滅絕，但提到了可能的 "反人類罪 "以及酷刑和性暴力的 "可靠證據"，並呼籲國際社會採取行動。

該報告沒有任何新的揭露內容，但它確實使聯合國充分重視人權非政府組織等其他方面的長期指控，這些指控指責北京在新疆有一連串的虐待行為，包括拘留100多萬維吾爾人和其他穆斯林以及強迫婦女絕育。

法新社說，中國斷然拒絕這些指控，並將這些新疆營地說成是旨在打擊宗教極端主義的 "職業培訓中心"。北京指責聯合國成為 "美國和西方的走狗和幫兇"，並在10月挫敗了美國及其盟友國家在聯合國人權理事會就巴切萊特的新疆問題報告進行辯論的企圖。