誰促成習近平放棄“清零”？白紙抗議還是郭台銘？郭辦堅否

中國/白紙抗議/郭台銘

華爾街日報引述知情人士透露，來自全球最大iPhone組裝廠商創始人郭台銘的一封信在說服中共領導層加快推進與取消中國動態清零政策有關的計畫方面發揮了重要作用。華日報道中提及郭台銘方面否認相關消息。郭台銘辦公室9日上午在接受中央社詢問時作嚴正否認。

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華爾街日報今天報道稱，富士康創始人郭台銘的信函助推中國放寬動態清零規定。據知情人士稱，在給中國領導人的這封信中，富士康科技集團(Foxconn Technology Group)創始人郭台銘(Terry Gou)提醒說，嚴格的防疫管控將威脅到中國在全球供應鏈中的核心地位，他還促請對該公司員工的限制方面更加透明。郭台銘在一個多月前發出了這封信，當時富士康鄭州廠區出現了與防疫限制措施有關的動蕩局面。

知情人士表示，中國衛生官員和政府顧問利用郭台銘致函的契機，更強力主張政府需要加緊放鬆嚴格的防疫管控。其中兩位知情人士說，幾周後國內多地爆發的抗議活動為政策顧問們推動放鬆管控提供了更多理由。

據該報道，全球最大的iPhone組裝地富士康鄭州工廠在過去兩個月被抗議、隔離和工人外流所擾亂。鄭州在十一假期後爆發新冠疫情，受此波及，富士康鄭州工廠的工人們被轉運至集中隔離點或爛尾樓，部分工人睡在工廠過道以維持生產。此後，數以千計的工人逃離工廠，而新員工在未收到承諾的獎金後與廠方及警察爆發衝突。由於85%的iPhone 14 Pro在鄭州富士康生產，上述危機爆發後，消費者預定該機型後的等待時間達到前所未有的37天。目前，富士康正在提高其他工廠的iPhone 14產量，而蘋果公司也將目光投向印度、越南等其他國家。封面圖片來源：AFP/Getty Images/Bloomberg News

知情人士說，推動放鬆管控的官員和顧問認為，動態清零政策在保護公眾健康方面取得了成功，但面對奧密克戎變異株需要調整策略。這些官員和顧問認為，奧密克戎的致命性較低，但其高傳染性將導致更多封控，還會對企業造成更多干擾，從而威脅到中國作為世界工廠的地位。此時公眾對封控日益感到厭倦。

郭台銘辦公室發布聲明稱“並無報道內容相關情事”，但未作詳述。郭台銘創立富士康後擔任董事長直至2019年。

華日說，富士康和蘋果公司都沒有立即回應置評請求。中國國務院新聞辦公室沒有對置評請求作出回應。

就華日指郭台銘致函北京促中國清零轉向，中央社今天報道稱對此郭台銘辦公室9日嚴正否認。

鴻海創辦人郭台銘辦公室今天上午接受中央社記者詢問時嚴正否認，表示並無報導內容相關情事。

該報道引述華爾街日報指出，郭台銘當時在寫給北京高層的信中警告，嚴格防控措施將威脅中國在全球供應鏈的核心地位，並要求更公開透明解釋富士康員工所受限制。