近50國際和民間組織憂白紙運動人士受打壓 促公開拘捕名單

中國/抗疫

明（10日）天是國際人權日，國際特赦組織等49個來自歐洲、美國及台灣等地的國際和非政府組織聯署聲明，指據悉中國抓捕白紙運動人士，極度關注有關情況可能達至的規模和嚴重性，呼籲國際監督，並敦促中國恪守承諾，尊重其人民的言論和集會等自由，停止使用暴力驅離、搜捕和平示威人士。

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聯署團體指出，部分中國市民因不滿政府的寺控措施而手持白紙，並要求享有人權與自由，是典型的官逼民反。 近日部分地方政府雖已宣布放寬防疫措施，試圖為抗議活動降溫，但據悉中國官方已在各地展開搜捕行動，部分被捕者更失去聯絡，恐怕已被強迫失蹤。 另外，警察亦干預律師介入個案，有律師被阻參與個案。 但由於缺乏透明而可靠的官方信息，團體極度關注有關情況可能達至的規模和嚴重性，並譴責所有與此次鎮壓有關的人權違反事件。

包括無國界記者在內的眾多團體，要求中國當局停止追捕因參與和平抗議的所有人士; 停止監控、騷擾、虐待、搜查和任意拘捕報道抗議事件的記者和新聞自由捍衛者; 公布因近日和平抗議而被扣押人員數目及其被指控罪名; 確保相關被拘禁人士的安全和法律權利; 並停止干預、騷擾和恐嚇接案的法律人士。

聯署團體還包括英國的Article 19、香港監察; 美國的自由之家、人權觀察; 台灣的財團法人民間司法改革基金會、社團法人華人民主書院協會、台灣聲援中國人權律師網絡; 以及世界維吾爾代表大會等多個維吾爾人組織。

美國有組織到中國領館示威 促阻種族滅絕

另外，美國洛杉磯九個民間團體在當地時間今天下午1時半到當地的中國領事館抗議，敦促政府承擔聯合國種族滅絕條約的責任，採取一切可行措施，叫停中國對維吾爾人的種族滅絕。

包括全球猶太人觀察（Jewish World Watch）、國際西藏網絡、洛杉磯香港論壇在內的多個組織指出，今天是維吾爾種族滅絕認定日，民間組成的維吾爾法庭去年今日裁定中國政府對維吾爾人進行種族滅絕，其後，法國、愛爾蘭及歐洲國會組織相繼採納法庭的結論。