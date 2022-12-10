不清零了李克強陪同世界經濟金融大佬游黃山 心情大好喊開放 中國官媒仍未報

中國/李克強/清零/黃山

中國推行優化防疫新10條放棄清零後，中國國務院總理李克強昨天帶領6大國際經濟組織負責人游黃山顯得心情很好。他跟民眾說，來這裡合影是表示“開放的中國，歡迎各方來客”。儘管影片顯示有媒體跟拍，但如同往常，中國媒體未報導這段李克強展現親民作風的影片，中國網絡社群也看不到。

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據本台在北京特約記者zhifanliu今天發布消息稱，中國繼續推進中國的防疫正常化進程，由中國總理李克強牽頭與國際經濟金融機構舉行6+1對話峰會，一段視頻在中國的網絡上引起熱議，那是李克強總理與國際貨幣基金組織和經合組織的領導人對中國的正式訪問，這是自新冠病毒大流行病開始以來的第一次。

據消息指出，各領導人在新聞發布會上沒有戴口罩。而在這段視頻中，當他們參觀一座深受中國遊客歡迎的黃山時，也沒有看到戴口罩。李克強說，這次訪問顯示了中國的開放性，並發出了一個信息，即中國希望歡迎來自世界各地的遊客。

該報道稱，需要提醒的是，中國的邊境自2020年3月起被關閉，而李克強在面對健康限制時一直是經濟復蘇的倡導者，他並應當於明年3月退休。

另外，在中國，當局正在繼續對新冠病毒進行180度的立場轉變。鍾南山是中國的首席流行病學家、此前護衛清零政策，他在一次新聞發布會上卻說，"99%的感染者通過休息就能康復"。

這與當時中國官員仍在到處強制性警告信息相差甚遠。

就李克強興緻勃勃陪同國際經濟金融大佬罕見遊覽黃山，據中央社今天報道稱，中國總理李克強8日至9日在安徽省黃山市與世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）、國際貨幣基金總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）等6位國際經濟組織負責人，在黃山舉行第7次“1+6”圓桌對話會。

據推特多個影片顯示，會議結束後，李克強9日下午帶領6位外賓游黃山，他們全程未戴口罩，一行人數度受到民眾包圍拍攝，李克強顯得心情很好。李克強向民眾逐一介紹外賓，表示他們都是6大國際上主要的經濟組織（負責人），“我和他們一起來討論大家共同維護世界經濟增長，也維護世界秩序與和平穩定。”

李克強還說，“疫情之後，會有更多的客人，國內的，國際的，來看看這個世界上的名山，看看人類自然和文化的遺產”。他問民眾以前來過黃山嗎？很多民眾高喊來過。

中央社說，儘管影片顯示有媒體跟拍，但如同往常，中國媒體未報導這段李克強展現親民作風的影片，中國網絡社群也看不到。