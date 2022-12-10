中國緊急促卡車司機向各地藥房供貨

中國/新冠病毒/清零

中國今天表示將停止檢查在國內運輸貨物的卡車司機和船員是否有新冠病毒，從而消除了中國貨品包括藥物供應鏈網絡中的一個關鍵瓶頸。中國正在加速取消清零政策，但飆升的染疫陽性數額以及各地缺貨的感冒藥退燒藥正在成為新的問題。

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據路透社今天報道稱，中國在對新冠疫情新的擔憂中着手解決醫療供應障礙等問題。中國本周在經濟重新開放方面做出了重大轉變，放鬆了清零政策的關鍵部分，這一轉變受到疲倦的公眾的歡迎，但現在也引發了人們對感染可能激增並造成疫情新爆發的擔憂。

中國現在要求減少檢測，並讓那些輕度或無癥狀的人在家隔離，重點已轉移到確保充足的藥品供應和支撐中國的醫療保健系統，專家警告，該系統可能很快就會不堪重負。

今年早些時候，在大規模封鎖期間，中國的大部分供應鏈網絡因要求參與貨物運輸的人員在檢查站出示陰性檢測結果或健康碼而陷入混亂。當局表示，取消這些限制的目的尤其在於確保藥品和抗原試劑盒等物品的順利供應。

據報道，人們在中國許多城市的藥店排起了長隊，希望購買止咳藥、流感藥物和口罩，國家市場監管機構周末警告稱，不要在抗新冠病毒產品中哄擡價格。

中國國家市場監督管理總局發布了規範藥品、口罩、抗原檢測試劑和食品網絡銷售的指導意見，特別警告互聯網公司不要“從大流行中牟利”。

中國外交部周五表示，在另一個轉變中，中國同意讓德國向在中國的德國國民提供 BioNTech (22UAy.DE)的 COVID 疫苗。到目前為止，北京一直堅持只接種中國的國產疫苗。

據該報道，中國突然的寬鬆令企業感到不安，其中許多企業雖然曾對清零政策感到沮喪，但他們已經適應了這些不便。兩家在中國設有工廠的西方汽車製造商的消息人士周五告訴路透社，他們正在仔細監測當地的情況。

一位人士表示擔心，隨着限制放鬆，病毒會迅速傳播，增加員工生病的可能性，並可能損害生產。另一位人士表示，情況“不可預測”，本周重新開放帶來的寬慰可能只是曇花一現。

路透社引述中國官方消息說，中國周五報告了 13,585 例新的本地傳播的新冠病毒病例，其中 3,034 例有癥狀，10,551 例無癥狀。這比前一天的 16,592 有所下降，並且由於測試較少，也較本月早些時候創下的歷史高位大幅下降。