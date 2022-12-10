南華早報：中港或能在農曆新年前免隔離通關

中國防疫政策

據南華早報引述消息指出，中國公布優化防疫新10條後，北京正考慮有關放寬中港通關的試點計畫，若計畫開綠燈，港人前往中國免隔離，只需3天醫學監測，時間點可能落在農曆新年前就會實施。

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中國公布優化防疫新10條2天後，南華早報9日報導稱，據2名中國官方消息人士表示，北京當局考慮一項有關放寬中港通關的計畫，港人前往中國無需隔離，只需3天醫學監測。

未方寬前，香港人前往中國需經過5天集中隔離及3天居家醫學監測，期間健康碼管理，不得外出，每天只有2000個名額，無法滿足需求。

據了解，目前計畫限定人數，但該消息指，配額能夠滿足大部份想在農曆新年去往中國的港人，而且有很高的機會這項「大型」試點計畫會於農歷新年前開始，屆時港人前往中國便免隔離。

消息人士表示，未來數天中國及香港政府會決定具體配額，很可能比去年決定的每天2000至3000多很多。

不過，消息人士表示，要完全開放中港通關是下一步，這取決於北京中央政府是否有信心醫療體系能應付境外移入病例。

該消息人士表示，北京中央政府處理開放邊境需要很小心，不能立即全面開放，因為可能會讓廣東省及鄰近省分病例大增，增加醫療系統的壓力。

另一名深圳官員表示，連接中港口岸的檢查站正為放寬通關作準備，包括檢查閑置了2年的入境系統及硬件，未來數周會進行大規模清潔消毒。

值得注意的是，香港醫務衛生局局長盧寵茂周五表示，中國放寬防疫措施比如「新十條」是中國境內政策，而香港屬於境外地方，並說「講通關暫時不是話題」。