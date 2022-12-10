國際人權日 台灣民間團體關注中國跨境鎮壓

中國/台灣/人權

今天是國際人權日，台灣民間團體舉辦記者會，關注中國大陸跨境鎮壓的問題，呼籲要建立起符合國際標準的難民庇護機制，政府也要將提升人權保障的議題帶到國際上做倡議。

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據中央社署名呂佳蓉今天報道稱，由台灣人權促進會、保護衛士、西藏台灣人權連線、台灣香港邊城青年等單位合辦的“人權頑固分子．串連民主同盟．拒絕跨境鎮壓”的記者會今天在台北舉行。

保護衛士倡議與研究專員陳靖捷在會上指出，跨境鎮壓是指威權政府擴張其影響力至境外，透過合法與非法的手段，迫害個人以及特定團體，保護衛士觀察，中國尤其偏好將目標抓捕回中國再行迫害的跨境鎮壓。

遭中國監禁5年的台灣NGO工作者李明哲表示，在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）結束訪台之行後，中國除了對台文攻武嚇外，也宣稱要追究主張台獨者的刑事責任。

據該報道，亞洲公民未來協會研究員楊俐英表示，隨着區域公民空間日益緊縮，跨境鎮壓案例不段增加。台灣公民團體在2022年的國際人權日，呼籲台灣政府，台灣身為區域內公民空間相對開放穩定的民主國家，應主動建立起接納區域人權捍衛者與公民組織的機制。