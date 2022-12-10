清零沒了 “大白”變相失業傳也上街示威

中國/白紙抗議/大白

2022年5月1日，中國上海，穿着白色防護服的工作人員在封鎖的街道上騎着電動三輪車前進。

中國國務院7日進一步放寬防疫政策，並公布“新10條”以“推動經濟運行整體好轉”為重點，也不再提“動態清零”，同時部分公共場也不需出示病毒核酸陰性檢測證明，然近日社群平台傳出數段影片，許多中國防疫人員“大白”失業後紛紛上街抗議，要求當局給付拖欠他們的薪水，消息曝光後引起外界討論與留言。

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據自由時報引述消息報道稱，中國政府為平息“白紙革命”運動，於7日宣布放寬防控措施，包括輕症、無癥狀確診者可以選擇居家隔離，縮小核酸範圍並減少篩測頻率、具備居隔條件的無癥狀感染和輕症確診者，可自行選擇在家隔離或集中隔離等多項措施。

據“自由亞洲電台”推特稍早消息，雖然中國大部分民眾這2天從防疫鬆綁措施中得到解脫，然而唯獨依靠防疫吃飯的防疫人員“大白”卻開始感到苦惱，據傳中國各地相繼出現“大白討薪”的抗議活動，推特PO文特別指出“上萬億的防疫產業如就此結束，推測有超過1千萬人會失業。”

從公開畫面可見，一群疑似被解僱的大白們，一起拿着白布條，上面鬥大標語寫着“武漢干麥醫學檢驗所，拖欠工資，法理難容！我們只要我們的血汗錢！”下方還補充一句“我們冒着生命危險為長豐街道做核酸，請長豐街道為我們做主”；後面影像片段則還有河北唐山數十名大白紛紛上街，舉著紅布條寫有“要工作，要吃飯”，表達失業沒拿到薪水的不滿。

據該報道稱，消息曝光後，引起許多網友表達不同看法，有人說“好諷刺啊，當初他們可是有權利加持不可一世的對待民眾，現在臉被打得啪啪響，看看你里外不是人啊”、“活該，當政府爪牙的下場”、“純純的工具人用完就丟，小醜竟是我自己系列”，還有網友狠酸“朝廷是不是需要派人把他們給抓了，然後說他們散播謠言，因為他們說冒着生命危險做核酸，而朝廷現在改口風說ormicron不嚴重，所以他們屬於惡意維權啥的，最差也屬於散播不實謠言”、“穿了3年孝服，終於哭了”。

該報道說，不過也有網友護航“看到很多人對大白失業討薪叫好，我偏不，我站在大白這邊譴責政府欺騙了他們，哪有利用完奴才就當廢紙一樣扔了呢？他們也是為了一份工作，也許很多人還以為光榮的在拯救人民，到了解封，連薪水也不發給他們，這明顯就是政府耍賴，毫無人權的做法，我們更應該也要為他們討薪呼籲起來才對。”