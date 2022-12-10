習近平敦促用人民幣結算海灣石油

中國/沙特/習近平訪問

中國國家主席習近平周五告訴海灣阿拉伯國家領導人，中國將致力於用人民幣購買石油和天然氣。路透社說，此舉將支持中國在國際上推展人民幣的目標，並削弱美元對世界貿易的影響與控制。

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據路透社說，中國習近平在利雅得海灣峰會上呼籲以人民幣進行石油貿易。

最大的石油出口國沙特阿拉伯和中國在習近平訪問期間都發出了關於“不幹涉”的強烈信息，此時利雅得與華盛頓的關係在人權、能源政策和俄羅斯方面均受到考驗。沙特阿拉伯在其石油貿易中放棄美元的任何舉動都將是一個震撼性的政治舉動，利雅得此前曾威脅說，面對美國可能立法使歐佩克成員國面臨反壟斷訴訟。

在周五的會議開始時，穆罕默德親王宣布“與中國的關係進入歷史性的新階段”，這與五個月前美國總統拜登在利雅得參加規模較小的阿拉伯峰會時尷尬的美沙會談形成鮮明對比。沙特阿拉伯和中國簽署了幾項戰略和經濟夥伴關係協議，但分析人士表示，儘管中國公司已涉足技術和基礎設施領域，但兩國關係仍將主要以能源利益為基礎。

沙特阿拉伯本周與華為就雲計算和在沙特城市建設高科技園區達成了諒解備忘錄。儘管美國擔心使用華為技術可能存在安全風險，但華為仍能參與了海灣國家的 5G 網絡建設。

據路透社說，沙特是中國最大的石油供應國，兩國在聯合聲明中重申了全球市場穩定和能源合作的重要性，同時努力促進非石油貿易，加強和平核能合作習近平表示，北京將繼續從海灣阿拉伯國家進口大量石油，擴大液化天然氣進口，並表示這些國家是天然夥伴，將在上游油氣開發領域進一步合作。

習近平說，中國還將“充分利用上海石油天然氣交易所這一平台，開展油氣貿易人民幣結算業務”。北京一直在遊說在貿易中使用人民幣而不用美元。

一位沙特消息人士在習近平到訪之前告訴路透社，決定以人民幣結算向中國出口石油，“現在還不是時候”。

路透社稱，沙特阿拉伯的大部分資產和儲備都是美元，包括利雅得持有的超過 1200 億美元的美國國債，而沙特里亞爾與其他海灣貨幣一樣均與美元掛鉤。