中國疫情專家警告：新冠1傳22快速蔓延

中國/新冠病毒

中國一位政府流行病學家周日警告說，在中國政府決定放棄其"清零"戰略之後，新冠疫情的浪潮正在中國迅速蔓延。

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據法新社今天報道稱，周三，在憤怒的抗議之後，中國衛生當局宣布普遍放寬健康限制，同時也希望振興經濟，普遍認為中國經濟已被清零限制措施所窒息。

周日，北京的商店和餐館冷冷清清，因為中國正在面臨隨着清零系統和大規模PCR檢測的結束、對輕度和無癥狀病例進行家庭隔離的可能性以及更有限地使用封鎖措施而出現的感染高峰。

中國政府的最高顧問之一鍾建華在周日發表的國家媒體採訪中警告說：目前，中國的疫情正在迅速蔓延，在這種情況下，無論預防和控制多麼有力，都很難完全切斷病毒的傳播鏈。他說“目前Omicron的變體非常具有傳染性，一個人可以傳染給22個人。”

中國正面臨病例劇增，但預防不足，數百萬老人仍未完全接種疫苗，資金不足的醫院也缺乏接納大量病人的能力。

中國國家衛生委員會醫療事務司司長焦雅輝周五警告說，中國每一萬人才有一張重症監護室床位。中國政府宣布，10.6萬名醫生和17.77萬名護士將被重新安排到重症監護室，以應對新一輪的病例。但沒有說其他部門將如何組織起來。

周日，北京的藥店外都排起了長隊，居民們急於囤積發燒藥和抗原檢測試劑盒。一些人告訴法新社，他們正在從附近城市的藥店訂購藥品。

據法新社引述住在北京市中心的兩個孩子的母親音譯為劉成說："我不敢出去。"她說，她的朋友中有許多有癥狀或檢測結果呈陽性的人。

但在中國政府決定取消大規模檢測之後，中國報告的病例數量卻急劇下降。