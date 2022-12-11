周日路透復看胡被架離事 “閑說”王滬寧

中國/王滬寧

當中國前領導人胡錦濤在 10 月的共產黨代表大會上被護送下台時，王滬寧這位有權有勢的幕後人物曾在觀察聚光燈下短暫地出現。中國觀察人士正在仔細研究通過視頻試圖弄清楚發生了什麼。王滬寧是僅有的兩名被重新任命與國家主席習近平一起進入七人政治局常委的高級官員之一。他作為共產黨的最高理論家開闢了一條不同尋常的政治仕途職業道路。路透社今天這樣看王滬寧說，中國的王滬寧是幕後理論家和政治倖存者。

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路透社署名愛德華多·巴普蒂斯塔和邁克爾·瑪蒂娜的報道稱，雖然王滬寧通常在幕後運作，但王滬寧在胡錦濤被架離事件中扮演了關鍵角色，當時另一位高級官員栗戰書曾短暫地協助這位 79 歲的前中共總書記，胡錦濤對此似乎很困惑。

王滬寧全神貫注地看着，阻止了栗戰書，小心翼翼地拉扯他的衣角，在一個尚未得到充分解釋但被廣泛認為是習近平前政治時代殘餘的象徵性終結的情節中，這一舉動看似微小但其實很重要。

具有諷刺意味的是，現年 67 歲的王滬寧在成為習近平最親密的顧問之一之前曾為胡錦濤和胡錦濤的前任江澤民服務，成為他們的主要理論家，這在中常委所有其他成員都被視為是習近平忠誠者的時代，是獨一無二的。

據曾在 1998 年至 2000 年間擔任克林頓政府亞洲事務高級官員的中國問題專家肯尼思·李博索 (Kenneth Lieberthal) 說，“我相信，無論他去哪裡，他幾乎每次旅行都是與江澤民同行。後來胡錦濤和習近平也是如此。” 路透社說，李博索曾多次與王毅會面。他指出，“他顯然有能力與最高權力級別的人物建立關係並是建立獲得信任的關係。這非常了不起。”

在常委會的第一個五年任期中，王滬寧主持了黨的書記處，這是一個負責日常事務的機構。在習近平的第三個領導任期內，王滬寧有望領導中國人民政治協商會議，這是一個諮詢機構。

然而，分析人士說，王滬寧的權力超越了特定的角色。據分析人士稱，在過去的三十年裡，王滬寧已經確立了自己作為黨內最高理論家的地位，在習近平加強他在中國社會各個方面的絕對領導作用的時代，王滬寧影響着用於推動中國利益並使共產黨的統治合法化的政策理念和口號。

“中國式現代化”和“習近平新時代中國特色社會主義思想”等被定位為習近平的執政哲學的思想被分析人士與王聯繫在一起。據華盛頓詹姆斯敦基金會高級研究員林威利說，“王滬寧是一位政治美容師，非常擅長用化妝品來修飾政治政策和口號，包括外交政策。” 據林威利說，“所有主要口號，從江澤民到胡錦濤再到習近平，似乎都來自王滬寧。”

據路透社說，大多數中常委會成員都有管理大城市或大省的經驗，而王滬寧只是一名學者。1981 年至 1995 年，他在上海的精英復旦大學教授政治理論等科目，之後他搬到了北京市中心的領導大院中南海，此後一直住在那裡。

從 2002 年到 2020 年，王滬寧在中央政策研究室擔任負責人，這是一個黨的機構，負責起草有關意識形態和理論的重要文件，並提供政策方面的指導。在官員輪換擔任不同職務的官僚機構中，王滬寧的任期卻異常長。

與此同時，他在黨內的地位不斷上升，從中央委員會升任政治局委員，並於 2017 年升任中國最高管理機構政治局常務委員會委員。

據紐約市立大學 (CUNY) 政治學教授夏明說，王滬寧避免了共產黨內派系鬥爭或財富積累，而聚斂財富已成為許多中國官員倒台的原因。

在習近平的第一個常委任期內，王滬寧是唯一一位在《治國理政》第二、三、四卷出版後舉行的高層討論會上發言的人，這是一本在中國各個書店都可見的習近平講話和著作集。

王滬寧在 1991 年出版的《美國對美國》一書在中國廣為人知。此書基於六個月的美國逗留觀察心得，包括訪問 30 個城市，王滬寧試圖了解美國成功的秘訣，希望幫助中國成為一個強大的國家。該書在讚揚美國某些方面的同時，也批評美國過度的個人主義、政治金錢和種族關係狀況。

王滬寧寫道：“美國今天面臨來自日本的挑戰，很大程度上是因為美國的制度、文化和價值觀反對美國本身。”王滬寧認為日本是美國最大的經濟競爭對手。

路透社報道稱，紐約市立大學的夏明在 1980 年代後期曾成為王滬寧的同事之前，作為復旦大學的一名本科生在王滬寧教授的西方政治理論課上學習過，夏明形容王滬寧是一個工作狂、內向和失眠的人。

在 1989 年的親民主學生抗議活動中，王滬寧告訴夏明不要與學生站在一起，夏明沒有聽從王滬寧的警告。

夏明說，“在復旦時王滬寧顯然就是新威權主義的支持者。”兩年後，當夏明前往美國時，王滬寧對夏明曾發出警告。王滬寧稱，“我去過那裡。那個國家是一台高速運轉的機器，你需要在你踏上的那一刻適應這台機器，否則你會被壓成雞肉粉。”

在克林頓和江澤民的正式會談中，據前政治顧問利伯塔爾說，當克林頓與江澤民走出房間時，他曾試圖與王滬寧接觸，但儘管兩人在王滬寧在美國逗留的六個月期間見過面，但王滬寧卻表現得很冷淡。據利伯塔爾認為，“當時王滬寧被認為是一個永遠不會與美國人交談的人。我猜王滬寧是想通過不直接與美國人交往來保護自己。”

一位曾在王滬寧擔任中國中央政策研究室主任時與王滬寧會過面的人說，王滬寧給人的印象是學者，但脾氣暴躁。他回憶起王滬寧如何責備一名工作人員長達幾分鐘，因為工作人員沒有帶來王滬寧喜歡的鋼筆。