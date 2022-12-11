清零的憤怒沒了 新冠染疫的擔憂卻來了

中國/新冠病毒

北京今天的新冠病毒陰霾加深，許多商店和企業都關門。一位專家警告說，對中國以前的嚴苛清零政策的憤怒已經讓位於對病毒增加感染的擔憂。周日，北京又報告數千例新的冠狀病毒感染病例。此前北京民眾稱，對當局報告的染疫數據可以乘十看待。

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據路透社今天報道稱，中國經濟從對清零的憤怒轉嚮應對感染的擔憂。

在上個月針對清零前所未有的抗議活動之後，中國剛剛過去的星期三取消了大部分嚴格的清零限制措施，但在定期檢測等規定被廢除後，北京等地已經在與最嚴重的疫情作鬥爭中，顯示城市經濟活動急劇下降。

一些數據表明，由於受感染的員工在家隔離，許多企業被迫關閉，而其他許多人則因為感染風險較高而決定不出門。

中國著名流行病學家鍾南山告訴官方媒體，中國流行的 Omicron 病毒株具有高度傳播性，一個感染者可以將其傳播給多達 18 個人。鍾南山說：“我們可以看到，在幾個主要城市，有數萬或數十萬人被感染。”

隨着對北京居民的定期疫情檢測被取消，並只為衛生工作者等群體保留，官方統計的新增病例數量也大幅下降。周六，當地衛生部門報告北京新增感染病例 1,661 例，比 12 月 6 日的 3,974 例下降了 42%，而 12 月 6 日是國家清零政策大幅放鬆的前一天。

但有證據表明，這座擁有近 2200 萬人口的城市其實出現更多病例，而且每個人似乎都認識周圍感染新冠的人。

路透社引據一位在北京一家旅遊和活動公司工作的女性說，“在我的公司，新冠陰性的人數幾乎為零。”她要求只透露她的姓名為南希。南希說，“我們都意識到這都躲不過去的。因此每個人只好在家工作。”

星期天是北京商店的正常營業日，通常很熱鬧，尤其是在歷史悠久的什剎海街區等遍布精品店和咖啡館的地方。但周日今天很少有人出門，北京人口最多的地區朝陽區的購物中心幾乎空無一人，許多沙龍、餐館和零售商都關門了。

經濟學家普遍預計，中國的經濟健康之路並不平坦，因為工人請病假導致勞動力緊縮等衝擊會延遲全面復蘇時間。根據凱投宏觀的數據，中國經濟在 2023 年第一季度可能同比增長 1.6%，第二季度可能增長 4.9%。

中國流行病學家鍾南山認為，要恢復正常還需要幾個月的時間。據他預計，“我的意見是明年上半年，三月之後可恢復正常。”

儘管中國取消了大部分國內清零限制措施，但中國國際邊界仍基本上對包括遊客在內的外國人關閉。入境旅客在中央政府設施里接受為期五天的隔離，並在家中進行額外三天的自我監測。

路透社說，但甚至有跡象表明該規則可能會改變。據成都主要國際機場的工作人員在被問及檢疫規定是否放寬時說，從本周末開始，是否需要進行為期三天的居家隔離，將取決於個人所在的社區當局。