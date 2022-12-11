習近平表態 全國學習江澤民悼詞精神

中國/江澤民

中共前領導人江澤民6日追悼大會結束後，中共各級領導紛紛針對總書記習近平在大會上所致悼詞展開“學習”，表示要化悲痛為力量，“更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍”。

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據中央社今天引述中國官方媒體消息，習近平追悼江澤民後，各級幹部表態擁護。消息說，上海、江蘇、四川、廣州、無錫、深圳等地的市委或省委常委會、市政府黨組等，從7日至今分別舉行會議“傳達學習習近平總書記在江澤民同志追悼大會上所致悼詞”。

新到任的上海市委書記陳吉寧主持的會議上指出，要在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，繼承江澤民的遺志，不斷開創上海改革發展新局面。他並提到要忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。江蘇省委書記吳政隆和無錫市委書記杜小剛都提到，要把對江澤民的悼念“轉化為貫徹落實黨的20大精神的實際行動”。

“兩個確立”是指確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。“兩個維護”是指堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。

中央社說，除了學習“悼詞”引發注意外，以率先擁護習近平核心地位知名的前天津市委書記李鴻忠，去年還曾舉辦研討會，學習中國“第一夫人”彭麗媛寫給美國茱莉亞學院與天津方面合辦學院的賀信精神。