蘇貞昌譴責中國大陸違規禁止台灣產品

台灣/中國

在中國宣布新的進口禁令後，台灣行政院長蘇貞昌周日指責中國違反了國際貿易規則，歧視台灣。

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台灣行政院長在中國推行新的進口禁令後批評北京。法新社今天引據台灣財政部報告，中國海關當局周五 "突然暫停 "從台灣進口某些含酒精飲料。該部表示，此舉與中國政府1月1日實施的一項規定有關，該規定要求所有向中國大陸出口食品和酒精飲料的出口商必須在中國海關註冊。

一些台灣公司的註冊案仍在中國方面的審查中。

台灣行政院長蘇貞昌批評北京違反世界貿易組織（WTO）規則，"頒布自己的規則"，"通過行政手段干預貿易"。

蘇貞昌今天批評說，中國對台灣特別嚴厲，是歧視台灣。他周日對記者說："中國已經要求台灣做這個，做那個。蘇貞昌說，台北打算向世貿組織上訴並幫助受影響的台灣公司。

法新社說，台灣的2300萬人口一直生活在北京入侵的威脅之下，北京認為台灣是中國的一個省份，有朝一日會被收回，如果有必要的話，可以通過武力收回。

自2016年蔡英文當選總統以來，北京加強了對台北的軍事、外交和經濟壓力，並已多次禁止進口台灣產品。特別是，中國對來自台灣的某些水果和魚類實施了禁令，以報復美國眾議院議長佩洛西8月對台灣的訪問，這次訪問引起了中國政府的憤怒。

2021年，台灣菠蘿進口被停止，中國當局說在出口進中國大陸貨物中發現了蚧殼蟲。

據台灣中央社援引中國海關的消息說，截至周五，台灣出口商註冊的28個啤酒品牌中有11個被暫停。

受影響的公司中包括台灣國有的台灣煙酒公司。消息說，354種其他飲料中的123種也被暫停發貨，包括台灣食品巨頭企業的飲料。