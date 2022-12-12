中印邊境再次爆發衝突多名士兵受傷

中印邊界糾紛

2022年11月30日，印度和美國的軍隊在靠近印度與中國有爭議的邊界的寒冷山區參加高空訓練演習。

新德里方面周一宣布，印度與中國邊防部隊上周末再次在喜馬拉雅山邊境地區爆發衝突，雙方均有多人受傷。中方尚未透露相關消息。

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接近印度軍方的消息說，衝突發生在剛剛過去的星期五。另外一個直接來源於印度軍方的消息稱，至少有六名印度軍人受傷。

同一來源的信息指出，中國軍人靠近“實際控制線”---事實上的邊境線，雙方曾有任何一方都不在這一地帶巡邏隊約定，印度軍人隨即採取了“強硬而堅決的行動”。

同一消息來源還指出，發生衝突後，雙方士兵“立即離開了出事地帶”。一名印方軍官隨後與中方軍官“在現行機制下討論旨在恢復和平和安定的問題。”

事件發生在印度阿魯納恰爾邦的塔旺地區，該地區中國聲稱全部擁有，中國稱該地區為西藏南部。

印度媒體援引不具名消息人士的話說，這次衝突涉及約300名中國人民解放軍人員，傷亡人數最多的是中國方面。

1962年，中國和印度在有爭議的邊界地區爆發了一場戰爭。

自2020年造成20名印度士兵和至少4名中國士兵死亡的衝突以來，兩國之間的緊張關係一直在醞釀之中。

中印邊界的確切路線從未被畫定，其中部分地區海拔超過4000米。冬天的溫度可以驟降到零下三十度以下，導致步槍槍管斷裂和設備卡死。

在2020年6月雙方對抗之前，印度已在戰略上向西方靠攏，加深了與美國、日本和澳大利亞在亞太地區的安全合作。由於對中國在該地區日益增長的影響力的擔憂，這些國家聯合起來組成了所謂的 "四方聯盟"。

印度還開展了一項價值1300億美元的軍事現代化計畫，包括從美國訂購攻擊直升機和從俄羅斯訂購導彈防禦系統。