中印邊界糾紛
中印邊境再次爆發衝突多名士兵受傷
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新德里方面周一宣布，印度與中國邊防部隊上周末再次在喜馬拉雅山邊境地區爆發衝突，雙方均有多人受傷。中方尚未透露相關消息。
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接近印度軍方的消息說，衝突發生在剛剛過去的星期五。另外一個直接來源於印度軍方的消息稱，至少有六名印度軍人受傷。
同一來源的信息指出，中國軍人靠近“實際控制線”---事實上的邊境線，雙方曾有任何一方都不在這一地帶巡邏隊約定，印度軍人隨即採取了“強硬而堅決的行動”。
同一消息來源還指出，發生衝突後，雙方士兵“立即離開了出事地帶”。一名印方軍官隨後與中方軍官“在現行機制下討論旨在恢復和平和安定的問題。”
事件發生在印度阿魯納恰爾邦的塔旺地區，該地區中國聲稱全部擁有，中國稱該地區為西藏南部。
印度媒體援引不具名消息人士的話說，這次衝突涉及約300名中國人民解放軍人員，傷亡人數最多的是中國方面。
1962年，中國和印度在有爭議的邊界地區爆發了一場戰爭。
自2020年造成20名印度士兵和至少4名中國士兵死亡的衝突以來，兩國之間的緊張關係一直在醞釀之中。
中印邊界的確切路線從未被畫定，其中部分地區海拔超過4000米。冬天的溫度可以驟降到零下三十度以下，導致步槍槍管斷裂和設備卡死。
在2020年6月雙方對抗之前，印度已在戰略上向西方靠攏，加深了與美國、日本和澳大利亞在亞太地區的安全合作。由於對中國在該地區日益增長的影響力的擔憂，這些國家聯合起來組成了所謂的 "四方聯盟"。
印度還開展了一項價值1300億美元的軍事現代化計畫，包括從美國訂購攻擊直升機和從俄羅斯訂購導彈防禦系統。