中國“行程碼”下線 高風險區銳減85% 鄭州富士康解封

中國/疫情

中國宣布“行程碼”追蹤軟件12月13日下線，同時疫情高風險區被銳減85%，蘋果供應商的關鍵工廠所在地解封。

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法新社今天12日發自北京的報道說，根據一份官方聲明，由中國中央政府負責的"行程碼"將從周二午夜開始停用，這款軟件已使用了兩年半以上。

關閉“行程碼”的公告發布時，中國Covid陽性數量似乎正在爆炸性增長，但規模難以評估，因為不再強制測試核酸（PCR），且個人很少將自我測試的陽性結果告知當局。

中國上周三（12月7日）突然宣布大幅放寬清零限制措施。此外，中國政府也宣布停止大規模的禁閉，不再系統地將檢測結果呈陽性的人安置在被指條件極不舒適的方艙內。

據中國衛生部周一的報告，中國僅有8626個新陽性病例。

據路透消息，中國已削減了COVID疫情高風險地區的數量，重新開放了被封鎖的地區，包括一家蘋果供應商的關鍵工廠。

官方數據顯示，周一高風險地區的數量下降到大約4500個，比12月7日宣布調整清零限制政策之前的3萬多個下降了85%。

蘋果iPhone供應商富士康在中國鄭州有一個龐大的工廠，該地區周一宣布解除對所有高危地區的封鎖。