北京發燒就診人數暴增16倍 上海掀起退燒藥搶購潮

中國-新冠病毒

中國當局周一表示，北京市染疫人數在放棄清零政策後爆炸性增長。當局提供的數字顯示，截至11日，北京發燒就診人數比一周前暴增16倍。

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法新社報道，月初，北京市只有少數人聽聞熟人或親戚中有人感染，但幾天以來，出現了完全相反的情形，從社交網絡公布的信息看，周邊人染疫的信息紛至沓來。

北京市衛建委副主任李昂周一表示，新措施公布後，大量感染者選擇居家康復，全市在院診斷新冠感染者數量及核算檢測數量均呈現下降趨勢，同時，發燒門診就診量和流感樣病例明顯攀升，120急救呼叫量急劇增長。

11日，全市發熱門診就診患者達2.2萬人次，比一周前高出16倍，120急救電話呼入量急劇增加，9日達到高峰，24小時呼入量3.1萬次，達到常態時的6倍。

中國媒體相關報道指出，從病毒傳播的速度和涉及的範圍來看，當前北京市疫情快速蔓延的趨勢仍然存在。

中國當局上周三公布新措施，實質取消不惜封城堵住病毒的“清零政策”，但由於之前一直忙於清零的官方沒有讓人民做好準備，加之近三年來官媒一直宣傳新冠病毒致命，導致民眾恐懼心理加重，一時藥物緊張，醫院床位緊張，醫療系統面臨重大挑戰。

根據中央社12日在上海走訪多家藥房的報道，上海市掀起布洛芬、乙醯氨基酚等退燒與鎮痛用藥搶購潮，一家連鎖藥房店負責人告訴中央社，布洛芬、乙醯氨基酚都沒有貨了，現在根本買不到，廠家生產速度跟不上；就算公司有配貨，來貨量也是個位數，貨源供應吃緊、想訂也訂不到，大家都在搶這兩款藥品。

他說，來問得最多的就是布洛芬，這款藥品主要用於解熱鎮痛，其實退燒藥有好幾種，家裡只要有退燒藥，都可以有一樣效果，只要備好一款就夠了，不用搶、不用囤，搶了、囤了回去可能最後是浪費。

另一家藥房負責人說，布洛芬、乙醯氨基酚和連花清瘟早就叫不到貨了，最近來問的人很多，“不是我們不進貨，而是貨都搶光了，沒有貨可進”。

中國衛生部周一公布新增8626例陽性，這一明顯下降的數字被指嚴重低估，因為不再要求做核酸，個人也很少向當局通報自測陽性。

根據法新社報道，北京也發生了如同上海一樣的情形，一周以來，已經很難從藥房買到退燒藥。

根據社交網絡上廣泛流傳的尚未核實的信息，感染高峰也影響到較小的城市，如河北省的保定市或西南部的四川省達州市，醫院不堪重負，藥品缺貨。

法新社說，中國現在正進入一個與新冠病毒共存的時代。但目前還不清楚這個國家對當前的感染浪潮準備得如何。此前，為了證明清零戰略的合理性，當局經常辯稱，如果放寬政策，醫院將不堪重負。

中國新冠防控專家組的顧問馮子健本周表示，這波激增的新冠疫情可能會感染全國14億人口的60%，即超過8.4億人。對於大多數中國人來說，這將是他們第一次接觸新冠病毒。

中國正面臨著高傳染的奧米克戎病毒的威脅，紐約時報的報道指出 ，與全世界不同的是，中國有近三年的時間來為感染激增做好準備。但它把大部分時間都花在了封控而非疫苗接種之上，未能幫助民眾做好與新冠共存的準備，哪怕許多專家都警告過：這樣的結果不可避免。