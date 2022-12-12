江澤民幽靈困擾習近平

江澤民國葬

2022年12月6日，在北京人民大會堂舉行的已故中國前國家主席江澤民的正式追悼會上，中國國家主席習近平帶領其他官員鞠躬。這張圖片取自中國中央電視台的錄像。

中共前領導人江澤民逝世，備極哀榮。現任領導人習近平以最高規格送別他的隔代前任。12月11日，習近平遣親信蔡奇親送江氏骨灰撒入大海，一場鄧小平以來罕有的國葬至此結束。不過，習近平在悼詞中要求全黨學習江澤民的高風亮節，卻被人指出為何自己不學？

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中共領導人死亡有時會引發驚天動地的事件，前總理周恩來1976年逝世後，爆發了天安門四五運動，毛澤東死後，發生宮廷政變，毛的夫人江青等人被捕，中共前總書記胡耀邦1989年4月15日逝世，直接引發了震撼中外的爭取民主的“六四事件”。

江澤民雖然離開權力核心已近二十年，但是對接班人胡錦濤的十年統治影響巨大，習近平上台後，以反腐等各種手段清除黨內各路勢力，尤其是江派勢力，在二十大完成一統天下，江氏人馬幾乎不見蹤影，個別散兵游勇也已效忠習氏統治。

習給予江澤民最高的禮遇。在追悼大會上讚頌江澤民的方方面面，台灣淡江大學榮譽教授趙春山認為習這樣做是“為我所用”。習講江在“內憂外患”中走上政治舞台，似乎影射其對內面臨白紙革命，對外面臨西方遏制的困境，勉勵中共渡過危機。

有人則指出習的“內憂外患”屬實，但其實都是自找的，江時期奉行鄧旨意，對美韜光養晦，發展關係，中國入世，經濟騰飛，習時期對抗西方，自恃大國崛起，與美全面對抗，對內放棄以經濟建設為中心，清零清到不可理喻的地步，才有今日經濟停滯，陷於孤立的處境。

江澤民逝世，中共發表的訃告再三讚頌江高風亮節，適時退位，12月6日，習近平在江氏追悼會上說的一段話十分引人注目：

“江澤民同志高度重視事關黨和人民事業的重大戰略問題。在籌備黨的十六大期間，他主動提出不再擔任中央領導職務，並從中央委員會退下來，以利於促進黨和國家高層領導新老交替。黨中央同意了江澤民同志的請求。2004年，他又主動提出辭去他擔任的黨和國家中央軍事委員會主席的職務，充分體現了他對黨和國家事業發展的深謀遠慮”。

一些分析指出，江澤民並非不戀棧權位，是時鄧氏雖死，鄧氏的餘威尚存，江很難不讓其指定的隔代接班人胡錦濤上位，江讓出了總書記，國家主席，但把軍權又把持了兩年，而且，胡錦濤時期，江氏干政眾所周知，胡一直被視為弱主，另外一個令人詬病的，江不喜團派勢力，因而在習近平終於成為隔代指定接班人一事上起了重大作用。當然，江氏可能沒想到，習會開啟第三任，更可能沒想到，習上台後，為樹立權威橫掃江胡殘餘勢力，不過，江澤民應該是落實鄧小平廢除國家領導人終身制的第一人。

習近平悼念江澤民這段話，引出好多議論，既然習近平讚揚江澤民的高風格，為了“黨和人民事業的重大戰略問題”，“主動”提出退去中央領導職務，讓胡錦濤順利繼位，雖然延長了兩年軍委主席，最後“主動”辭去，習近平讚頌江這樣做是為黨和國家事業“深謀遠慮”。

有人質疑，習近平既然如此評價江澤民，何以自己不在二十大“主動”提出退位，反而破壞黨規，“主動”開啟第三任？破壞國家領導人輪流執政，有些批評更諷刺習近平才是“真正的深謀遠慮”，為了二十大獲得第三任，早在2018年就發動政變式的“修憲”，廢除國家主席任期制，廢除指定接班人制度，為終身制鋪路。

從一些批評看，習近平高度讚揚在二十大上還被其羞辱的前任之一江澤民，大約也是為了轉移黨內對白紙運動帶來的動蕩，以及荒唐清零造成的經濟低迷的關注，

法國費加羅報對習讚揚江主動退位作出評論，指出習通過修憲，取消國家主席任期制，習在二十大，排除所有派別，實施親信統治，費加羅報評論說，這不正是與江澤民和胡錦濤實施的領導人輪流制度背道而馳。

江在鄧小平鎮壓六四的血腥中踩着中共改革派趙紫陽的肩膀崛起，執政時見機行事，先左後右，最終全力倒向悶聲發大財，以腐敗的方式鼓動全黨經濟改革。國企整改導致千萬人下崗，殘酷鎮壓法輪功，經濟崛起，後患無窮，江固然不是一個好榜樣，但是江死後，為什麼中國網絡還有懷念他的聲音？

費加羅報認為，原因是習近平剛剛開啟的第三任獨吞權力，拋棄前兩任到點下車的輪流執政制度。對江的懷舊象徵著一個經濟高速增長，對世界開發，入世，與閉關鎖國的習近平時代經濟停滯，意識形態治國形成鮮明對比。

習隆重紀念江澤民，顯然與他領導的中共面臨的困境有重大關係。習自己可能沒想到，剛剛在二十大登峰造極，就聽到了人民要他下台的吼聲，至少從六四事件爆發三十餘年來，中國人沒有喊過共產黨下台的吼聲。