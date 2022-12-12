江澤民幽靈困擾習近平
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中共前領導人江澤民逝世，備極哀榮。現任領導人習近平以最高規格送別他的隔代前任。12月11日，習近平遣親信蔡奇親送江氏骨灰撒入大海，一場鄧小平以來罕有的國葬至此結束。不過，習近平在悼詞中要求全黨學習江澤民的高風亮節，卻被人指出為何自己不學？
中共領導人死亡有時會引發驚天動地的事件，前總理周恩來1976年逝世後，爆發了天安門四五運動，毛澤東死後，發生宮廷政變，毛的夫人江青等人被捕，中共前總書記胡耀邦1989年4月15日逝世，直接引發了震撼中外的爭取民主的“六四事件”。
江澤民雖然離開權力核心已近二十年，但是對接班人胡錦濤的十年統治影響巨大，習近平上台後，以反腐等各種手段清除黨內各路勢力，尤其是江派勢力，在二十大完成一統天下，江氏人馬幾乎不見蹤影，個別散兵游勇也已效忠習氏統治。
習給予江澤民最高的禮遇。在追悼大會上讚頌江澤民的方方面面，台灣淡江大學榮譽教授趙春山認為習這樣做是“為我所用”。習講江在“內憂外患”中走上政治舞台，似乎影射其對內面臨白紙革命，對外面臨西方遏制的困境，勉勵中共渡過危機。
有人則指出習的“內憂外患”屬實，但其實都是自找的，江時期奉行鄧旨意，對美韜光養晦，發展關係，中國入世，經濟騰飛，習時期對抗西方，自恃大國崛起，與美全面對抗，對內放棄以經濟建設為中心，清零清到不可理喻的地步，才有今日經濟停滯，陷於孤立的處境。
江澤民逝世，中共發表的訃告再三讚頌江高風亮節，適時退位，12月6日，習近平在江氏追悼會上說的一段話十分引人注目：
“江澤民同志高度重視事關黨和人民事業的重大戰略問題。在籌備黨的十六大期間，他主動提出不再擔任中央領導職務，並從中央委員會退下來，以利於促進黨和國家高層領導新老交替。黨中央同意了江澤民同志的請求。2004年，他又主動提出辭去他擔任的黨和國家中央軍事委員會主席的職務，充分體現了他對黨和國家事業發展的深謀遠慮”。
一些分析指出，江澤民並非不戀棧權位，是時鄧氏雖死，鄧氏的餘威尚存，江很難不讓其指定的隔代接班人胡錦濤上位，江讓出了總書記，國家主席，但把軍權又把持了兩年，而且，胡錦濤時期，江氏干政眾所周知，胡一直被視為弱主，另外一個令人詬病的，江不喜團派勢力，因而在習近平終於成為隔代指定接班人一事上起了重大作用。當然，江氏可能沒想到，習會開啟第三任，更可能沒想到，習上台後，為樹立權威橫掃江胡殘餘勢力，不過，江澤民應該是落實鄧小平廢除國家領導人終身制的第一人。
習近平悼念江澤民這段話，引出好多議論，既然習近平讚揚江澤民的高風格，為了“黨和人民事業的重大戰略問題”，“主動”提出退去中央領導職務，讓胡錦濤順利繼位，雖然延長了兩年軍委主席，最後“主動”辭去，習近平讚頌江這樣做是為黨和國家事業“深謀遠慮”。
有人質疑，習近平既然如此評價江澤民，何以自己不在二十大“主動”提出退位，反而破壞黨規，“主動”開啟第三任？破壞國家領導人輪流執政，有些批評更諷刺習近平才是“真正的深謀遠慮”，為了二十大獲得第三任，早在2018年就發動政變式的“修憲”，廢除國家主席任期制，廢除指定接班人制度，為終身制鋪路。
從一些批評看，習近平高度讚揚在二十大上還被其羞辱的前任之一江澤民，大約也是為了轉移黨內對白紙運動帶來的動蕩，以及荒唐清零造成的經濟低迷的關注，
法國費加羅報對習讚揚江主動退位作出評論，指出習通過修憲，取消國家主席任期制，習在二十大，排除所有派別，實施親信統治，費加羅報評論說，這不正是與江澤民和胡錦濤實施的領導人輪流制度背道而馳。
江在鄧小平鎮壓六四的血腥中踩着中共改革派趙紫陽的肩膀崛起，執政時見機行事，先左後右，最終全力倒向悶聲發大財，以腐敗的方式鼓動全黨經濟改革。國企整改導致千萬人下崗，殘酷鎮壓法輪功，經濟崛起，後患無窮，江固然不是一個好榜樣，但是江死後，為什麼中國網絡還有懷念他的聲音？
費加羅報認為，原因是習近平剛剛開啟的第三任獨吞權力，拋棄前兩任到點下車的輪流執政制度。對江的懷舊象徵著一個經濟高速增長，對世界開發，入世，與閉關鎖國的習近平時代經濟停滯，意識形態治國形成鮮明對比。
習隆重紀念江澤民，顯然與他領導的中共面臨的困境有重大關係。習自己可能沒想到，剛剛在二十大登峰造極，就聽到了人民要他下台的吼聲，至少從六四事件爆發三十餘年來，中國人沒有喊過共產黨下台的吼聲。