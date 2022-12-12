法國年度最佳戲劇 《金夢島》的主角是中國

法國/文化

法國著名戲劇導演穆世敬（Ariane Mnouchkine ）女士的作品《金夢島》被評論認為是2022年年度最佳戲劇作品，而該劇中有想當一部分內容涉及中國。

廣告 繼續瀏覽後續

您聽到的是歌曲”沒有共產黨，就沒有新中國“，是正在巴黎文森納森林著名劇院”槍彈劇院“ （La Cartoucherie） 演出的《金夢島》劇中的一個片段，這部長達近三個小時的戲劇是著名戲劇導演阿里安那 穆世敬（Ariane Mnouchkine ）女士導演，由她領導下的“太陽劇團”共同創作，該劇被法國戲劇評論界認為是2022年年度最佳戲劇作品。

出身於電影世家的Mnouchkine 女士是法國戲劇界的泰鬥，曾經多次榮獲法國戲劇界最高的榮譽莫里埃獎和世界各地的獎項。

法國年度最佳戲劇 《金夢島》舞檯布景，2022年12月11日。 © 法廣

《金夢島》是一個典型的“參與”型的劇作，故事講述的是在日本的一個櫻花盛開，鳥語花香的溫泉島舉辦的一個國際戲劇節，來自全球各地的劇團在此地演出，當地市政府為了籌集資金而不得不與一些開設賭場的美國商人和毀滅森林的巴西牛肉大王打交道。

來自全世界各地的戲劇團帶來的劇本內容幾乎囊括了當今世界所面對的一切問題： 烏克蘭戰爭，巴以衝突，阿富汗戰爭，移民問題，法國的醫療系統超載問題，老年人問題，種族歧視問題，氣候環境問題以及專制獨裁體制給人類帶來的共同的災難等等。

這就是為什麼《金夢島》劇中有將近三分之一的內容與中國有關： 首先是六四與劉曉波的故事。Mnouchkine 女士兩年前在她的劇院門前安置了由華裔雕塑家王克平製作的象徵劉曉波的空椅子，在《金夢島》劇中，數位參加天安門運動的學生擡着一把巨大的空椅子來會見當地組織戲劇節的政府官員，講述他們的故事。

其次，導演用一個日本傳統的木偶戲團講述了新冠疫情爆發後武漢當局如何對疫情置若罔聞，繼續舉辦萬人宴，導致病毒傳播一發不可收拾的後果，李文亮，習近平以及武漢地方官員的角色應有盡有。

再就是關於香港的故事，一位來自香港的年輕人用粵語講述了香港的故事，準確地說，是遠在日本的她接到來自香港的電話，觀眾從她的電話中了解到學生遭到逮捕鎮壓的事實，戲劇院現場長久地回蕩着電話中傳出地香港抗爭民眾的歌聲。

成立於上個世紀六十年代的太陽劇團堪稱是社會主義運作模式，成立初期，演員與其他員工同工同酬，在公共場合化妝，為觀眾提供食品，老闆親自在入口控制處親自撕毀門票.....。今天，劇院依然在中場為觀眾提供麥茶，價格之低廉同巴黎其他劇院不可同日而語。曾經在2008年北京奧運舉辦前夕在巴黎文森納公園組織了大規模的示威抗議活動的Mnouchkine 女士關注人道危機，太陽劇院迎接了來自西藏，阿富汗，烏克蘭等地的演員，劇院今天為烏克蘭募捐，已經向當地人道組織彙款五萬多歐元。

正如劇中人物所言，當今世界是“惡人當道，”或許太陽劇院本身就是一個捍衛人類價值底線的“金夢島”！