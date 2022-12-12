澤連斯基呼籲七國集團提供更多尖端武器

俄羅斯侵烏戰爭

2022年12月12日，在德國柏林的總理府，德國總理朔爾茨在七國集團領導人的虛擬會議後向媒體介紹情況。

德國總理朔爾茨宣布，七國集團領導人在周一舉行的虛擬峰會上決定建立一個 "平台"，負責 協調對烏克蘭的財政援助。澤連斯基則呼籲七國集團提供更多現代化武器。

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朔爾茨表示，七國集團的目標是在烏克蘭、國際金融機構和其他夥伴參與下迅速建立這個平台。朔爾茨在柏林的一次新聞發布上將烏克蘭的重建比作美國在第二次世界大戰後為重建歐洲而制定的馬歇爾計畫。

七國集團領導人：美國、德國、加拿大、法國、英國、日本和意大利，周一舉行了一次視頻會議，專門討論烏克蘭重建。

一個支持烏克蘭的國際會議也將於周二在巴黎舉行，內容是緊急援助和支持烏克蘭國家的長期重建。

周日，烏克蘭總統澤連斯基會見了美國總統拜登和法國總統馬克龍，為七國集團會議和巴黎會議做準備。

據愛麗舍宮稱，來自47個國家的 "國家元首、政府首腦、部長"，以及聯合國秘書長古特雷斯將參加這次國際會議。

烏克蘭總統澤連斯基周一則敦促七國集團向烏克蘭提供更多的武器和天然氣，因為該國人民正遭受嚴寒侵襲，經常沒有電力或供暖。

澤連斯基在七國集團視頻會議上說，"烏克蘭需要現代化的坦克、大炮、火炮以及遠程導彈"。澤連斯基說："我們的武器越有效，俄羅斯的侵略就越短暫"。

在西方盟友面前，烏克蘭領導人再次對俄羅斯 "在大炮和導彈方面 "的軍事優勢表示遺憾。幾個月來，西方一直在向基輔提供各種武器，包括高度精確的美國海馬斯火箭發射器和法國凱撒炮。他們在戰場上逐漸扭轉了力量的平衡。

9月，烏克蘭士兵迫使俄羅斯軍隊從哈爾科夫地區的東北部大片地區撤出。11月初，烏克蘭人將俄羅斯人趕出南部城市赫爾松，這是俄羅斯軍隊自2月下旬以來佔據的最主要據點。

除了武器之外，烏克蘭總統澤連斯基還要求西方提供更多天然氣，因為自10月初俄羅斯對烏克蘭整個網絡進行大規模打擊之後，烏克蘭一直面臨著重大的能源困難。

據基輔方面稱，該國40%的基本設施目前已被俄羅斯轟炸損壞，迫使數百萬烏克蘭人每天生活在黑暗和寒冷之中，反覆斷電，沒有暖氣。

"這個冬天我們需要更多的支持。他說："我們談論的是需要額外購買的大約20億立方米的天然氣量。

最近幾周，烏克蘭不得不 "使用比預期更多的天然氣"，因為它無法使用其電網，而電網已被俄羅斯軍隊的多次打擊所擊垮，俄羅斯軍隊似乎決心繼續採取這一戰略。