中國俄羅斯伊朗

此間輿論注意到：中國，俄羅斯，伊朗三大獨裁政權正遭遇着一個糟糕的時刻，他們或遭本國人民廣泛的抗議，或陷入戰爭泥潭而不能自拔，專制政權表面是一片死寂的大海，突然間不可測地轉化為驚濤駭浪。

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伊朗剛剛對第二位抗議者執行死刑，但根本無法阻止不顧生死的民眾繼續湧上街頭抗議，俄羅斯被臨時送上前線不知為何當炮灰的新兵已無法阻擋俄國在烏克蘭戰場節節敗退的命運，二十大後登上權力頂峰的習近平突遭民間白紙抗議運動後放棄“堅決清零不動搖”政策，“至高無上的地位受到削弱”。

法國費加羅報專欄作家雷諾-吉拉德在“獨裁者的壞時光”一文中分析，“中國、俄羅斯、伊朗獨裁政權都遭到他們的人民的抗議，他們的可塑性比他們的獨裁者希望的要差”。作者認為，民主國家就像海洋，不斷地有波浪翻騰，專制政權表面是一片死寂的大海，突然，完全不可測地，爆發為驚濤駭浪。

法國世界報12月10日的社評稱，10月舉行的中共二十大慶祝習近平主席的無懈可擊，這種教條現在已經部分地終結了，中國政府被迫廢棄僅僅在幾天前還在歌頌的清零政策，這無疑是現實主義與公民的勝利。“這場憤怒的運動表明，中國不僅僅是單一政黨統治的無靈魂的殭屍形象。而且，任何不公正的禁錮都無法戰勝一個民族”。

費加羅報的相關報道說，在中國，大城市居民早已清楚中共的清零戰略是一出荒誕戲。誰都明白，我們無法消滅病毒，我們只能與病毒共存。中國人看到了卡塔爾球場上觀眾和體育健將，沒有一個人戴口罩，他們對自己被迫生活在與世隔離的泡沫里憤怒不堪。

身為受害者的大學生如同工人，再也不能忍受，他們手舉白紙，以諷刺的方式對抗國家審查制度，當他們被警告小心被外國勢力利用時，有人高聲回擊：“我們是中國人! 誰是外國勢力，馬恩列斯才是外國勢力!”

費加羅報認為，不可否認中國當局在最近四十年成功地使得國家現代化，但他們忘了人不只是吃飽了算的動物，他們還嚮往尊嚴、公正和自由。

俄羅斯也一樣，普京在烏克蘭戰場陷入泥潭，面對災難般的戰略，俄羅斯權力正在分裂。俄羅斯母親開始利用社交網絡發聲，她們要求普京拿出勇氣，體面地與她們見面，向她們解釋這麼多俄羅斯年輕人為什麼這樣白白去送死？澤連斯基真的是一個希特勒嗎？從什麼時候起俄羅斯成了烏克蘭的敵人？為了保衛俄羅斯真的應該佔領烏克蘭的土地嗎？難道俄羅斯擁有的廣緲的土地還不夠開發嗎？

克里姆林宮竭力避免挑起這樣一場辯論。但辯論還是開始了。振聾發聵。像野火一樣，它已經滲透到俄羅斯社會的所有部門。而面對這場戰略災難的規模，權力內核正在分裂。

伊朗的情形則是一滴水打翻了花瓶，年輕一代不能接受22歲的女子阿米尼之死， 9月13日，她被警方以 “頭巾包得不正確”的理由抓走，三天以後姑娘莫名其妙死了。憤怒的伊朗青年人再也不能接受毛拉的獨裁統治，越是警察開槍殺死示威者，其他的示威者越是無畏地地走上街頭。毛拉集團組成的政府已不為伊朗青年接受，伊朗僅僅靠所謂的革命衛隊維持，青年人今天的革命就是衝著他們而來的。

荒謬的隔離，荒唐的針對假想敵的戰爭，荒謬的地上的真主組成的政府，通過網絡知情的人民早已不像獨裁者所想象的那樣馴服，他們最後總會揭竿而起。

法國世界報吉勒-帕里斯報道說，時間似乎對這三個深信西方衰落的國家有利，他們試圖推出另外一種完全不同於西方的模式，問題是為了成為反模式，自己必須是一種模式，無論俄羅斯中國還是伊朗，今天都不具備這一資格。

伊朗伊斯蘭共和國連續三月面對民眾爆發的抗議，就連訓練有素的鎮壓機構都措手不及。自入侵烏克蘭以來，俄羅斯面臨大腦流失，這對俄羅斯的未來是毀滅性的災難。現在，俄羅斯面臨軍事失敗，其影響力在鄰邦也被嚴重削弱了。11月23日的集體安全組織條約會議就是一個明證。而習近平二十大登上權力頂峰不足兩月，其清零政策終於激起全社會空前的憤怒。

報道分析，以前，時間似乎對中俄這樣的修正主義大國有利，他們自認遠超西方的效率和穩定，只要耐心等待世界領導人改換陣營就夠了。但是，習近平承諾的人民至上成了天天做核算的誘餌，他的許願已經不以經濟發展為中心，青年人百分之十八的失業率徹底毀滅了曾經建立的我給你經濟增長的許諾。而普京承諾的不需要當兵只需一個特別行動就能解決烏克蘭納粹成了彌天大謊。

在這三個國家，政權的意識形態禁錮和僵化產生了同樣的結果。消除垂直抗議結構並不能阻止水平運動。後者更有活力，因為它們被一種超越這些政權所建立的遏制障礙的事業所凝聚。在伊朗，頭巾問題引發的緊張局勢將庫爾德人和俾路支人等邊緣少數民族與大都市聯合起來。從烏魯木齊到上海，習近平的零容忍戰略在中國發揮了同樣的作用。烏克蘭陣亡士兵遺體的大規模回歸有可能對整個俄羅斯產生同樣的影響。

『大西洋』雜誌在題為“清零的失敗就是習近平的失敗”一文中也指出，習近平的清零政策已經死亡，但是當局不會公開承認，中共自認無懈可擊，不會承認錯誤。文章指出，習近平如此突然地從一個極端立場走向另一個極端，實際上可能是在用一個危機換取另一個危機。11月下旬中國各地爆發了抗議運動，引起了中共對可能引發大範圍動亂的恐懼。但是，現在習近平可能面臨一場可能奪走數十萬人生命的流行病的政治風險。

文章指出，習近平在沒有讓他的人民對傳染病激增做好準備的情況下突然改變方向，前景可能是殘酷的，根據一項預測，在新冠病毒大規模爆發的幾個月中，中國可能至少超過60萬人死於流行病。已經有跡象表明，情況正在失去控制。人們可能得出的結論是，中國的專制制度白白浪費了三年的國家資源，最終又落到2000年世界其他國家曾經歷的新冠疫情爆炸性爆發的境地。