英美斥黎智英案判刑不公 是政治迫害 中方強烈譴責 指是罔顧是非

香港/黎智英案

中國和西方世界再次就壹傳媒創辦人黎智英的判刑而對罵。 美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）指出，以欺詐罪處理黎的違反租約案、並判處他入獄69個月是不公不義 ; 而英國下議院外交委員會主席凱恩斯（Alicia Kearns）直指這是政治迫害; 在英團體更藉此呼籲香港的海外法官應該請辭。 不過，港府和中國外交部駐港特派員公署均強烈譴責美方評論，指是罔顧是非曲直說，敦促美方以人權之名干預香港的司法制度。

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香港法院在國際人權日把因參加未經批准集會而正在服刑的黎智英再多判69個月，美國國務院發言人普賴斯翌日在其推特上表示，美國譴責是次判刑，形容這個最新判刑，以任何客觀標準而言，都是不公不義的。 美方呼籲中國當局尊重香港的言論和新聞自由。 美國部分參議員亦發表評論，指黎的判刑是侵犯人權，呼籲立釋放他。

英國方面，下議院外交委員會主席凱恩斯（Alicia Kearns）在推特上形容，黎智英的最新判刑是中共政權打壓異見的政治迫害（political witch trial ）; 而黎既是英國公民，自應得到英國政府大力支持。 她就此要求香港的海外法官回答一些嚴肅問題。 她沒有明言問題的內容，而民間組織「香港自由委員會」主席祈福德（Mark L. Clifford）對她贊好之餘，更藉此要求海外法官離開香港，又或解釋他們為何仍然留港。

在香港自由委員會的推特上，多人留言指責判刑，認為事件微不足道，但判刑如此之重，更顯得香港日益以檢控和司法制度為武器來達到其政治目的。 黎的兒子黎崇恩則呼籲英國政府盡一切努力，保護其父親的安全，並爭取他能早日獲釋。

針對美國的評論，中國外交部駐港特派員公署發言人同日回應，指這是對香港人權法治狀況的惡意詆毀，公署表示強烈不滿和堅決反對，警告外部干預勢力立即停止干涉香港事務和中國內政！

發言人強調，港人的人權自由得到保障，但這不是違法犯罪行為的「通行證」，更不是「反中亂港」分子的「特權書」。 認為法院對黎智英案的審判「正當合法合理，天經地義、無可指摘、不容置喙！」 發言人又說，美方急不可耐地指責中港政府不尊重新聞自由，讓世人再次看清黎智英的「代理人」和「馬前卒」的身份和美方把政治操弄凌駕於特區法律之上。

港府亦發表聲明，強烈譴責及反對美國國務院就黎案判刑的失實和誤導評論，認為是對香港司法制度的政治干預、惡意抹黑。 發言人強調，案件是一宗欺詐案，與新聞和言論自由無關，硬扣政治帽子對控辯雙方以及整個社會都是不公平的。 港府敦促美方停止干預香港的審判獨立和內部事務。

根據公開資料，違反租契大多經民事解決，但黎智英違反蘋果日報辦公大樓的租用契約，把大樓1%的面積轉作其他商業用途，則被刑事檢控，並被國安法指定法官陳廣池裁定欺詐罪成，判處入獄5年9個月; 而集團前行政總監黃偉強則判囚1年9個月。