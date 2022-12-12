跨境貨車今起直接中國交收貨物 取消接駁司機安排

香港/防疫

中國和香港通關仍未有期，而往來兩地的物流安排則率先放寬。 跨境貨車由今日起，可直接到作業點提貨或交貨，毋須像過去九個月般，須先經中國內地司機交接，且數量不限。 香港業界大表歡迎，指新安排可加快物流交收敵度和減少成本時間防疫限制再有鬆綁跡象。 但輿論仍然認為，香港的放寬步伐較中國遲緩，呼籲港府應撤盡撤。

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因應中國防疫措施，香港跨境貨車司機自3月起不能直接到作業地提貨和交貨，而是要經過中國的接駁車司機，有時甚至要經過兩至三名司機，以致成本增加，效率降低; 另外又要受配額限制，不穩定性大增。 隨着中國放寬防疫措施，港深兩地政府基本取消有關限制。

根據深圳市政府口岸辦公室昨（11日）晚宣布，自今日凌晨零時起，粵港跨境貨車運輸調整為「點對點」運輸模式，司機只須在「跨境安」系統預約申報當次入境作業信息，並持有粵康碼上48小時內核酸陰性證明便可入境; 若須在廣東省過夜住宿，須在系統申報時填寫指定住宿點。 防疫要求又訂明，陽性跨境司機自確診之日起，8天內不得入境。

對於新安排，運輸業界大表歡迎，指時間和運費均可減少近半，估計約6至10小時便可完成交收。 不過，貨櫃車主聯會主席林海達今早在電台節目中表示，過去九個月的防疫措施已令不少貨物轉走海運，部分客戶更將貨流轉到其他方，或更改生產地，令同業難以維持生計而轉業，現時放寬只是「望到家鄉」。 另外，香港落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉指出，防疫安排令運貨往深圳的車次減少約三分之二，每日只余約八千架次，預料要到明年3至4月，運力才能完全回復到之前的水平。

香港貨運物流業協會前主席胡百浠亦認為，新安排雖好，但仍需儘快通關，才能回復香港多式聯運服務的功能，對海運中轉及空運拼板的效益十分重要。

香港特首李家超昨早透露會放寬跨境貨車運輸安排時，雖不願正面回應中港可望於農歷新年前通關，但指出，在中國內地的「新十條」下，香港亦會配合，但要務實進行，而按部就班減少通關限制，首要希望跟內地商討增加人文通道限額。 他強調，香港確診數字上升迅猛，每日有一萬多宗，死亡個案亦開始上升，令醫療體系的負荷能力亦出現壓力，這些都需要作綜合考慮。

不過，不少評論認為港府的放寬措施步伐過慢，當中，《信報》社評認為，香港不單較外國慢，即使與中國的「新十條」相比，港府亦顯得畏首畏尾，例如中國大部分場所已不再檢查健康碼，如非必要不做核酸檢測，但香港卻仍然繼續使用意義不大的「安心出行」和「疫苗通行證」，進入某些場所更要核酸檢測陰性證明，促請港府「應撤盡撤」。